Detuvieron en Palermo a dos motochorros peruanos: uno acumula 20 antecedentes por delitos y contravenciones

Dos ciudadanos peruanos fueron detenidos en el barrio porteño de Palermo, acusados de haber cometido un robo bajo la modalidad motochorro. Uno de los sospechosos, de 27 años, registra cerca de veinte antecedentes por delitos y contravenciones cometidos durante los últimos siete años, entre ellos robos, hurtos, lesiones y diversas infracciones vinculadas a la conducción irregular de motocicletas.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad durante tareas de prevención y patrullaje en una de las zonas más transitadas del barrio.

Todo comenzó cuando los agentes observaron una motocicleta Bajaj Rouser NS200 con dos ocupantes que circulaba de manera imprudente, realizando maniobras zigzagueantes entre los vehículos sobre la intersección de la avenida Juan B. Justo y la calle Charcas.

Ante esa situación, los policías decidieron realizar un seguimiento preventivo y ordenaron al conductor que detuviera la marcha para ser identificado. Sin embargo, el motociclista ignoró las indicaciones y continuó avanzando algunos metros más hasta que finalmente fue interceptado por los efectivos.

Durante la identificación, los uniformados detectaron una situación sospechosa: los dos ocupantes transportaban tres teléfonos celulares. Al ser consultados sobre la procedencia de los dispositivos, no lograron brindar explicaciones convincentes y tampoco pudieron desbloquear uno de ellos, circunstancia que despertó mayores sospechas.

Los dos delincuentes detenidos en Palermo tras el robo de un celular Prensa Ministerio de Seguridad

Mientras se desarrollaba el procedimiento, desde el sistema de comunicaciones policial se difundió una alerta con la descripción de dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta de características idénticas a la interceptada.

Según pudo reconstruir LA NACION, los sospechosos acababan de cometer el robo de un teléfono celular a una mujer en las inmediaciones de las calles Humboldt y Paraguay, a pocas cuadras del lugar donde fueron demorados.

La coincidencia entre la descripción aportada y las características de los detenidos permitió establecer rápidamente la vinculación con el hecho denunciado. Posteriormente, se comprobó que uno de los teléfonos que llevaban en su poder correspondía al aparato sustraído a la víctima minutos antes.

La moto utilizada por los dos delincuentes detenidos en Palermo Prensa Ministerio de Seguridad

Las averiguaciones posteriores revelaron además el extenso prontuario del conductor de la moto. El hombre, de 27 años y domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, acumula una veintena de antecedentes por distintos delitos y contravenciones.

Entre ellos figuran causas por robo, hurto, lesiones —algunas cometidas en contextos de violencia familiar—, daño agravado y reiteradas infracciones de tránsito por conducir motocicletas sin licencia habilitante o sin patente colocada. La motocicleta utilizada en el hecho se encontraba registrada a nombre de un familiar.

Por su parte, el segundo detenido reside en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza, y era quien tenía en su poder el teléfono celular recientemente robado.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo del juez Mariano Iturralde, que dispuso ambas detenciones y el secuestro de la moto y los celulares.