Detuvieron a un adolescente por encubrir la masacre de la escuela de Santa Fe

ROSARIO.- Un adolescente de 15 años fue detenido hoy en la ruta 11, cerca de la localidad de Nelson, a unos 150 kilómetros de San Cristóbal. Fue aprehendido cuando viajaba en un auto acompañado de sus padres. La sospecha es que el chico, que es amigo de Gino C., conocía los planes que el agresor tenía para irrumpir en la escuela Escuela Normal N°40 Mariano Moreno y disparar.

Gino C. mató el lunes de la semana pasada, en el patio de la escuela, a Ian Cabrera, de 13 años, y provocó heridas en otros ocho estudiantes, dos de los cuales están internados.

La investigación se centra en que Gino C. y otros adolescentes de la zona participaban en un grupo de True Crime Comunity y, a través de distintas plataformas, como Discord, mantenían comunicación sobre lo que el agresor concretó en la escuela.

“En el marco del tiroteo ocurrido en San Cristóbal, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un adolescente en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson. El sospechoso tenía vínculo con Gino C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque”, dijeron fuentes del Gobierno de Santa Fe.

Anteayer fue detenido un chico de 16 años en Sunchales, acusado de ser el autor de amenazas que circularon en redes sociales y que advertían sobre posibles ataques en escuelas de esa ciudad, en Rafaela y en otras localidades de la región.

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