Detuvieron a un futbolista en Mendoza tras un violento enfrentamiento con la policía durante un control vial

El jugador de San Martín de San Juan, Matías Orihuela, quedó envuelto el lunes en una grave polémica judicial y deportiva tras ser arrestado en Potrerillos, Mendoza, por efectivos de la policía vial.

Lo que comenzó como un control vehicular rutinario derivó en una escena de alta tensión entre Orihuela y los efectivos, situación que terminó con el jugador de fútbol esposado y bajo custodia policial.

El episodio está marcado por relatos enfrentados: mientras el futbolista asegura que fue víctima de un procedimiento arbitrario y de agresiones injustificadas, los policías sostienen que el jugador se mostró hostil y violento durante el control.

La detención del futbolista de San Martín de San Juan Matías Orihuela en Mendoza (Crédito Diario Huarpe)

Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, el caso se encuentra bajo investigación por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves. En medio de esta situación, el presidente del club sanjuanino, Jorge Miadosqui, expresó su profunda preocupación por el futuro del lateral, sobre todo por la posibilidad de que sea trasladado a un penal mientras avanza la causa.

Según advirtieron fuentes oficiales, todo ocurrió en el kilómetro 1107 de la Ruta Nacional 7, en Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, cuando una camioneta negra conducida por Orihuela, de 33 años, fue detenida por cruzar una doble línea amarilla. Al ser requerido para mostrar la documentación, el futbolista habría reaccionado de forma hostil, descendiendo del automotor con actitud agresiva.

El parte policial, al que accedió este medio, indica que Cañizares, un oficial presente en el operativo, intentó atenuar cualquier tipo de malentendido y procedió a explicarle el procedimiento. Sin embargo, Orihuela habría abierto la puerta del vehículo de manera agresiva —golpeando al efectivo—, y luego lo atacó a puñetazos.

Sin embargo, la escena continuó. Cuando el personal de policía intentó ingresar al jugador dentro del móvil, el defensor se arrojó nuevamente sobre Cañizares, derribándolo al suelo y provocándole lesiones leves, por lo que fue requerida la asistencia de personal médico.

Gracias a la colaboración de los presentes en el lugar –dos civiles que advirtieron el hecho– y otros agentes que acudieron de refuerzo, se logró inmovilizar y detener a Orihuela; quien “habría mostrado resistencia continuada, arrojando amenazas y relatos de superioridad por su condición de futbolista profesional".

Desde el club, caracterizaron la detención como "arbitraria". FotoBAIRES

Según detallaron fuentes oficiales, el futbolista no solo se habría negado a firmar el acta de infracción, sino que procedió a romper el papel frente a los efectivos, gesto que quedó captado en un video, que actualmente tiene la Justicia de Mendoza y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), en pos de esclarecer los hechos y avanzar con la investigación.

La causa judicial

El fiscal Horacio Iturbide, a cargo de la investigación, ordenó la detención del jugador y su inmediato traslado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, donde fue formalmente imputado por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

Matías Orihuela, defensor que integra el plantel de San Martín de San Juan, permaneció demorado por varias horas luego de un confuso episodio con la Policía Vial de Mendoza

La causa sigue su curso, con la fiscalía recopilando videos, declaraciones de testigos y disponiendo la realización de otras pericias para determinar cómo se produjo el altercado.

Aunque desde el entorno de Orihuela apuntan a un “procedimiento desmedido”, la policía vial sostiene que el futbolista actuó de manera violenta desde el inicio.

La noticia provocó revuelo en el ámbito futbolístico. El presidente del club, Jorge Miadosqui, en diálogo con diferentes medios, cuestionó firmemente la forma en que fue tratada la situación. “No entiendo el ensañamiento de la justicia de Mendoza con el jugador”, manifestó, advirtiendo que las autoridades no permitieron ningún tipo de comunicación entre el jugador y el abogado del club, y que teme sobre la posibilidad de que Orihuela sea trasladado a un penal provincial. “No sirve que ellos vayan porque no pueden hacer nada”, lamentó.

Una imagen del jugador Matías Orihuela mientras era trasladado por efectivos policiales a la sede de la Comisaría 11° de Luján de Cuyo

En este contexto, desde el club emitieron un comunicado en el que calificaron de “arbitrario e ilegítimo” el procedimiento policial:

“Como es de público conocimiento, el futbolista del Plantel Profesional, Matías Orihuela, fue detenido en la jornada de ayer en la provincia de Mendoza debido a un altercado con la policía de dicha provincia, tras haber sido imputado de una presunta infracción de tránsito, procediendo a nuestro entender de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela. Desde el Club se ha puesto a disposición un abogado con jurisdicción para actuar en Mendoza para que entienda en la causa y se procure el respeto del debido proceso de acuerdo con las leyes procesales locales, a la espera de que el Juez de garantías tome audiencia de ley para poder decidir acerca de la libertad del mismo, que entendemos debería dictarse inmediatamente. Cualquier novedad las informaremos por los medios adecuados”, indica el escrito.

La versión del futbolista

Mientras tanto, Orihuela ofreció su propia versión de los hechos. En audios difundidos por el Diario Huarpe, el jugador afirmó haber sido víctima de violencia policial mientras viajaba con su familia.

“En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido”, manifestó, mientras se encontraba detenido dentro del móvil policial. Según dijo, se encontraba paseando con su esposa e hija cuando fue interrumpido: “Me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo”.

El lateral, que jugó en clubes como Estudiantes de La Plata, Newell’s, Tigre y Atlético Tucumán, remarcó que su familia fue testigo directo del altercado. “Jamás le falté el respeto a un policía ni tuve problemas así”, insistió en los audios.