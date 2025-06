Detuvieron a un hombre acusado de participar del robo al jubilado que murió de un ataque al corazón en Parque Chacabuco

Un hombre de 26 años fue detenido en las últimas horas en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, acusado de haber participado en un violento robo ocurrido en mayo en Parque Chacabuco, donde un jubilado murió tras sufrir un infarto durante el asalto. La captura se concretó luego de una serie de tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

En un operativo coordinado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido en el marco de la causa por la muerte del jubilado de 79 años.

La captura se concretó en la localidad santafesina, como parte de una investigación impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del fiscal Lucio Herrera. El detenido es señalado como uno de los integrantes de la banda que irrumpió en la vivienda de Mario Villanueva Moure, un extrabajador de la aerolínea Iberia, quien murió producto de una arritmia desencadenada por el estrés del ataque.

Con esta detención, ya son tres los implicados en el caso que se encuentran bajo custodia. Previamente, habían sido arrestados la cuidadora suplente del jubilado, de 20 años, acusada de facilitar el ingreso de los delincuentes, y su excuñado, de 31, quien se entregó voluntariamente el 19 de mayo en una comisaría de San Miguel.

El nuevo detenido quedó a disposición del juez Martín Del Viso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, quien lo indagará en los próximos días.

El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 12 de mayo, alrededor de las 2:30, en una vivienda ubicada sobre la calle José Manuel Estrada al 900. Según la investigación, dos delincuentes ingresaron al domicilio mientras la víctima dormía, lo golpearon y lo encerraron junto a su cuidadora en una habitación, con el objetivo de robarle sus pertenencias.

La joven cuidadora, que no sufrió agresiones físicas, relató que, tras la huida de los ladrones, notó que el hombre no respondía y salió a pedir ayuda. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento en el lugar.

El informe forense determinó que Villanueva Moure presentaba lesiones en el rostro, brazos y piernas, y que padecía una patología cardíaca preexistente. El médico concluyó que el estrés provocado por el asalto fue determinante en su muerte.