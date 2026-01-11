Detuvieron a un “hombre araña” con antecedentes cuando intentaba robar una casa en la ciudad

Un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el Pasaje Tierra del Fuego al 2500, en Nueva Pompeya, durante la madrugada de este sábado. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a un hombre colgado de la medianera de una vivienda, intentando ingresar por escalamiento, modalidad conocida como “hombre araña”. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se descolgó e intentó escapar, pero fue detenido a pocos metros.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:45, luego de que el propietario de la casa escuchara ruidos frente a su domicilio y pidiera asistencia. Esa intervención permitió frustrar el robo antes de que el intruso lograra ingresar.

El detenido tiene 31 años y un extenso historial delictivo en el área metropolitana. De acuerdo con los registros oficiales, desde 2017 acumula al menos 11 intervenciones policiales por distintos delitos, entre ellos robos, portación de armas no convencionales y tenencia y comercialización de estupefacientes. Solo en 2024 fue arrestado en cuatro oportunidades: tres por portar armas no convencionales y una por robo.

El Pasaje Tierra del Fuego al 2500, en Nueva Pompeya, donde la Policía de la Ciudad frustró el intento de robo mediante escalamiento durante la madrugada del sábado

Las imágenes difundidas por la Policía de la Ciudad muestran el frente de la vivienda donde ocurrió el intento de robo, en una cuadra de construcciones bajas y veredas angostas, y al imputado esposado junto a un efectivo policial. El hombre vestía una camiseta deportiva y una campera al momento de la detención.

La modalidad utilizada, conocida como “hombre araña”, consiste en ingresar a las propiedades trepando muros o medianeras, aprovechando la falta de rejas o sistemas de seguridad. En este caso, la alerta temprana del vecino y la respuesta rápida del personal policial fueron determinantes para evitar el robo. El imputado quedó a disposición de la Justicia.