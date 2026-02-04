Detuvieron a un integrante del Tren de Aragua en Corrientes

Un venezolano fue detenido en Corrientes, en la frontera con Paraguay, y la Justicia investiga si se trata de un integrante de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. Se trata del segundo caso en 40 días: en diciembre pasado, la Prefectura Naval había apresado, también en Corrientes, a José Félix Peñalver Veliz, sindicado como un eslabón de la banda narcoterrorista originada en Venezuela que se expandió a otros países de la región.

Según fuentes judiciales, los tatuajes que el sospechoso tiene en el cuerpo son de las mismas características que las marcas halladas en el cuerpo del venezolano Peñalver Veliz, que fue arrestado a finales del año pasado en la misma zona de la frontera con Paraguay.

Tanto Peñalver Veliz como el nuevo sospechoso, identificado por fuentes judiciales como Delvis Joel Ascanio Salazar, de 32 años, ingresaron en el país de forma ilegal.

En el caso de Ascanio Salazar, que será indagado en las próximas horas, la Dirección Nacional de Migraciones pedirá su expulsión de nuestro país debido a que ingresó de forma irregular.

La detención de Ascanio Salazar se concretó en la zona de Itá-Ibaté, a unos 160 kilómetros de la capital correntina, en la costa del río Paraná. Mientras se prepara la declaración indagatoria del sospechoso, el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaffer, solicitó a Interpol información sobre los antecedentes del detenido y la existencia o no de pedidos de captura en su contra.

Los tatuajes que del sindicado miembro del Tren de Aragua detenido en diciembre pasado en Corrientes

Se trata de la tercera causa que tramita en la Justicia Federal de Corrientes donde quedaron bajo investigación supuestos integrantes del denominado Tren de Aragua.

En septiembre pasado, en el juzgado federal procesaron a 13 sospechosos, la mayoría de nacionalidad venezolana, por delitos tales como financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos.

Entre los sospechosos se encuentra Guillermo Rafael Boscán Bracho, quien hasta su detención vivía con su esposa e hijas en un exclusivo club de campo de la ciudad correntina de Santa Ana.

Boscán Bracho, apodado Yiyi, era uno de los diez criminales más buscados de Venezuela, su país, de acuerdo con una lista publicada el 25 de septiembre de 2023 por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Era el líder de una célula del Tren de Aragua.