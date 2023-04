Detuvieron a una falsa médica en Guernica: atendía a embarazadas y les recetaba medicamentos contraindicados

escuchar

Una mujer fue detenida ayer por ejercer ilegalmente la medicina en especialidades como la obstetricia, ginecología y clínica general en las localidades bonaerenses de Guernica y San Justo. La falsa médica recetaba medicamentos contraindicados en embarazadas.

Efectivos de la Policía Federal Argentina y detectives de la División Delitos Contra la Salud Pública fueron quienes detectaron que en la zona de Guernica y San Justo operaba la falsa médica, de 61 años y ciudadana boliviana.

Luego de reunir pruebas, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, ordenó tres allanamientos. En uno de ellos, en el Centro de Salud + Vida, se logró detenerla. Allí, la mujer atendía a personas de bajos recursos.

En otro allanamiento, en el consultorio integral “Sanitas”, se secuestraron sellos y constancias apócrifas. En tanto, en su domicilio particular, en la localidad de San Justo, se secuestraron más sellos, constancias, historias clínicas de pacientes, recetas de medicamentos, fichas médicas y la suma de 571.100 pesos producto de la actividad ilícita.

La imputada fue trasladada a la Superintendencia de Investigaciones Federales al igual que los elementos secuestrados. Los investigadores creen que la mujer habría robado la identidad de otra persona y usurpado su título profesional.

El testimonio

De acuerdo a lo que informó una mujer embarazada que se trató con la falsa médica, la delincuente utilizaba un sello que no tenía su nombre y recetaba medicamentos contraindicados. Además, dijo que por fortuna una farmacéutica le advirtió el peligro que corría con la supuesta profesional.

“Fui por un principio de gripe y me atendió de una manera bastante liviana. Me recetó un medicamento con un sello que no era el de ella. En la farmacia me dijeron que no me podían dar eso porque no lo pueden tomar las embarazadas. Yo le dije que me lo había recetado la doctora, pero no me dejaron comprarlo”, contó la paciente en diálogo con TN.

“Le agradezco a la chica de la farmacia por no haberme vendido el medicamento. Vos vas confiada a un lugar donde se supone que te van a medicar correctamente y te enterás de esto. Si tomaba lo que me recetó podría haber perdido a mi bebé o, a futuro, el bebé podría nacer con problemas”, relató.

Con información de Télam

LA NACION

Temas MedicinaSaludfraude