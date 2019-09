El detenido fue identificado como Eugenio Veppo, periodista Fuente: Archivo - Crédito: Facebook

El automovilista que atropelló esta mañana a los dos agentes de tránsito mientras realizaban un control de vehicular se entregó a la policía de la ciudad, informaron fuentes de la fuerza y médicas. El conductor fue identificado por su abogado particular, José Luis Ferrari, como Eugenio Veppo, de 32 años, quien trabajó en Ideas del Sur, C5N y Canal 13, entre otras empresas periodísticas.

En el trágico hecho protagonizado por el conductor que se entregó, una agente de tránsito murió y otro resultó gravemente herido mientras realizaban un control vehicular en el barrio porteño de Palermo.

A raíz de lo sucedido, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó esta tarde su "tristeza e indignación", brindó su acompañamiento a la familia de la inspectora fallecida, Cinthia Choque (28), y deseó una pronta recuperación al agente herido, Santiago Sciciliano (30).

"Rezo por Cinthia, acompaño a su familia, y espero que Santiago pueda recuperarse prontamente", afirmó Rodríguez Larreta y agregó: "Vamos a ir a fondo, hasta las últimas consecuencias, hasta poner ante la Justicia al responsable."

El jefe de gobierno informó también, a través de la red Twitter, que el conductor "estaba a disposición de la justicia".

El hecho y el estado del agente herido

Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó esta madrugada, alrededor de las 3.30, en la esquina de avenida Figueroa Alcorta y Tagle, en pleno barrio de Palermo, donde cuatro inspectores de Tránsito de la Ciudad realizaban un control vehicular.

En esas circunstancias, Choque y Sciciliano fueron fueron embestidos por un automovilista que conducía un Volkswagen Passat color azul oscuro que luego del atropellarlos siguió su marcha.

A raíz del impacto, la inspectora murió en el lugar, mientras que su compañero resultó gravemente herido, dijeron los informantes.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), contó a Télam que una ambulancia trasladó a Sciciliano hasta el Hospital Fernández con un cuadro de politraumatismos varios.

El director médico agregó que también se asistió a los otros dos inspectores presentes en el lugar, de 25 años, quienes fueron derivados al Hospital Rivadavia con una crisis nerviosa.

Por su parte, Patricia, la madre del herido, contó esta tarde a C5N que su hijo fue operado del "cráneo" y que en las próximas horas iban a intervenirlo de la "cadera", por lo que continuaba internado en "grave" estado y con pronóstico "reservado".

"Hay que esperar. Está muy complicado", señaló la mujer, quien recordó que su hijo es inspector de Tránsito hace tres años.

"Está muy delicado. Pobre, está irreconocible. Estaba muy hinchada la cara porque venía de una operación de cerebro muy severa", agregó Agustín Sciciliano, padre del agente.

Para Agustín, ver a su hijo en ese estado fue "el shock más fuerte" de su vida. "Hay que esperar a que se descomprima el cerebro. Aun así, quedan las secuelas y eso lo sabe Dios, nosotros no", sostuvo.

Por último, Agustín aclaró que "lo único" que le interesa es "la vida" de su hijo, no si el automovilista "va preso o no", y que ésto quedará en manos de "la justicia divina". "Este señor va a tener su merecido si no es acá o en otro lado, si es él el responsable", concluyó.

Junto al padre de Santiago se encontraba el tío de la víctima, Miguel Camacho, quien consideró que el que atropelló a los agentes "es un asesino".

"Son todos chicos que salen a trabajar a las cuatro de la mañana y a exponerse a la noche. Ponen el pecho y ni siquiera los acompañan un Policía. Todo precario"

En tanto, personal de la Policía de la Ciudad halló poco después del hecho un Passat azul oscuro abandonado a unas 12 cuadras de dónde embistieron a los agentes, en Silvio Ruggieri al 2800.

Según los voceros, el vehículo presentaba daños en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla -además le faltaba la insignia de la marca-, todos del lado del acompañante, por lo que la principal hipótesis apuntó a que se trataba del vehículo involucrado en el hecho.

Luego, los pesquisas determinaron que el auto estaba registrado a nombre del periodista Eugenio Veppo, quien actualmente trabaja en el área de prensa del Registro Nacional de Datos Genéticos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

La versión del abogado de Veppo

El abogado Ferrari explicó esta tarde a C5N que Veppo "estaba solo" al momento del hecho y que regresaba de "salir con la novia y unos amigos".

"Perdió el control del auto y no vio la presencia de los inspectores. Se asustó y no supo cómo manejar la situación", señaló el letrado, quien consideró que se trató de un "hecho culposo".

Según Ferrari, el periodista se encontraba "en shock" y dijo que "venía a una velocidad normal", al tiempo que aclaró que serán los peritajes de sangre los que determinarán "si tenía alcohol o alguna otra sustancia" en su cuerpo.

El letrado adelantó que Veppo se iba a entregar, lo cual finalmente se concretó en la Comisaría Comunal 1, en Suipacha 1156, donde quedó alojado y a disposición del juez de Instrucción 13 Luis Zelaya.

Por otro lado, los compañeros de trabajo de las víctimas permanecían esta noche en el Hospital Fernández para acompañar a las familia del inspector herido.

"Está casado y es papá de un nene de nueve años. Estamos todos destruidos", recordó la madre de Sciciliano y pidió a la comunidad una "oración" para que su hijo viva.

Con información de la agencia Télam