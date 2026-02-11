La muerte de Diego Maradona: denegaron el recurso de casación pedido por la defensa de una de las acusadas

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro denegó el recurso solicitado por la defensa de Nancy Forlini, una de las personas imputadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona que había sido comenzado a ser juzgada en el juicio que, finalmente, se declaró nulo tras el escándado protagonizado por la jueza Julieta Makintach, luego destituida por ese episodio.

La decisión fue tomada por los camaristas Gustavo Herbel y Oscar Quintana en un fallo firmado ayer respecto de una presentación hecha por los abogados Agustín Varela y Nicolás D’Albora, a cargo de la defensa de Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical.

En diciembre pasado, la misma sala del tribunal de alzada, con Herbel, Quintana y el juez Carlos Blanco en su integración, había declarado, por mayoría, inadmisibles los recursos de apelaciones hechos por las defensas de Forlini, del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el enfermero Ricardo Almirón.

También por mayoría, en el mismo fallo de diciembre pasado, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro declaró abstracto el tratamiento de los planteos de adhesión a las impugnaciones articuladas “que fueron introducidos por las defensas del psicólogo Carlos Díaz y de Mariano Perroni”, este último, coordinador de enfermeros.

Las defensas, entre otras cuestiones, habían apelado la decisión que delimitó el alcance de la nulidad decretada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, que estará a cargo del nuevo juicio que tiene como fecha de inicio el 17 de marzo próximo, “estableciéndose que sus efectos no alcanzaban al restante proceso seguido a la imputada Gisela Dahiana Madrid”, la enfermera que será juzgada por un juicio por jurados.

Entonces, los abogados Varela y D’Albora presentaron la admisibilidad del recurso de casación, que ahora fue denegado por el tribunal de alzada.

“El juicio [el segundo debate tras la nulidad del primero] no puede hacerse porque hay tres planteos rechazados por el Tribunal y que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro se negó a analizar después de presentada nuestra apelación. Es decir, no rechazó lo que dijimos: rechazó analizar lo que dijimos, argumentando que son cuestiones que pueden tener respuesta ‘después del juicio’. Los planteos de los que hablo son el conocido como ne bis in idem, según el cual una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho; que tiene que hacerse un juicio único con los ocho imputados en lugar de desdoblar el juicio de Madrid y hacer dos juicios sobre los mismos hechos, y que el juicio único que pedimos tiene que ser con jurados populares y no con jueces profesionales”, dijo a LA NACION D’Albora.

El abogado defensor de Forlini agregó, además: “El 1° de diciembre pasado, en el marco del juicio por jurados a llevarse a cabo −hasta ahora− contra la imputada Madrid, Fernando Burlando y Fabián Améndola [representantes legales de Dalma y Gianinna Maradona] dijeron por escrito algo que resulta plenamente aplicable a que se tenga que esperar si tiene que haber un juicio único o no, aunque ellos propugnen una solución diferente: que es necesario ‘…evitar la fragmentación artificial del caso, la duplicación de prueba, la revictimización y, sobre todo, el riesgo cierto de sentencias contradictorias‘. Llamativamente, al día siguiente, presentaron un escrito por el cual pidieron que se ‘deje sin efecto’ su presentación del día anterior".

Por último D’Albora afirmó: “Las tres cuestiones que planteamos y que el tribunal de alzada se negó a analizar, en palabras de la propia Corte Suprema de Justicia, pueden generar un llamado ‘perjuicio de imposible reparación ulterior’. Es decir, al contrario de lo que dijo la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro ayer, son cuestiones que tienen que ser analizadas y respondidas ahora mismo: no pueden ser contestadas después del juicio porque plantean un daño que no va a poder ser arreglado en ese momento. Después del juicio, el daño ya está hecho".

Concluyó: “Esto mismo que acabo de decir fue lo que dijo uno de los jueces en el fallo de Cámara, dándonos la razón en una disidencia. Presentamos entonces un recurso de casación criticando la decisión de la mayoría y solicitando que nuestros planteos sean respondidos por los jueces superiores. Pero cuando la Cámara tuvo que decidir ayer si nos concedía ese recurso, el mismo juez que hace dos semanas nos dio la razón en su disidencia cambió su postura: dijo que lo que planteamos puede ser respondido después del juicio. Hace dos semanas dijo que el planteo contenía un perjuicio de imposible reparación ulterior, y ayer dijo exactamente lo contrario. Sin explicar por qué. Un caso paradigmático de inseguridad jurídica, que esperamos que la Cámara de Casación corrija antes de que comience el segundo juicio”.