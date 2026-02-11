En detalle: qué se sabe de la Banda del Millón que atacó en San Isidro

La justicia penal de San Isidro identificó a los integrantes de la Banda del Millón tras el violento asalto contra una mujer de 82 años en su domicilio de la localidad de Martínez. El fiscal Patricio Ferrari lideró una serie de allanamientos en complejos penitenciarios bonaerenses para desarticular la estructura operativa de este grupo delictivo.

En detalle: qué se sabe de la Banda del Millón que ataca en San Isidro

La organización criminal funciona bajo la dirección estratégica de reclusos que residen en el Servicio Penitenciario Bonaerense. El grupo destaca por su extrema agresividad y el empleo de tecnología para la coordinación de los asaltos en tiempo real. Los peritajes judiciales confirmaron que Brandon Brítes encabeza la estructura desde su celda.

Brandon Brítes lidera la estructura delictiva desde su alojamiento en el Servicio Penitenciario Bonaerense policía bonaerense

En el grupo utilizan videollamadas para guiar a los ejecutores materiales durante las irrupciones en las propiedades de las víctimas. Los delincuentes seleccionan objetivos vulnerables y aplican métodos de tortura psicológica para obtener valores. La comunicación constante entre los internos y los asaltantes permite el éxito de las incursiones nocturnas en domicilios particulares.

Quiénes integran la estructura jerárquica de la organización

El liderazgo de la agrupación recae en delincuentes que permanecen en unidades de máxima seguridad. Los procedimientos de este miércoles ocurrieron en la cárcel de Melchor Romero y en la Unidad 9 de La Plata. Allí los agentes incautaron elementos que prueban la conexión entre los presos y los autores de los robos.

El personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro realizó operativos simultáneos en Beccar y Esteban Echeverría. El comisario mayor Diego Godoy coordinó estas tareas para detener a los integrantes que operan en libertad. Los atacantes suelen ser sujetos menores de edad que actúan bajo órdenes estrictas de los jefes internos. Estos jóvenes ingresan a las viviendas para sustraer dinero, joyas y dispositivos electrónicos.

Allanamientos en cárceles por la banda del Millón

Cuál fue el método de ataque contra la abuela influencer

Mónica Mancini, una influencer de 82 años con 212.000 seguidores en Instagram, sufrió el accionar de esta banda el pasado 9 de enero. Los asaltantes escalaron la reja protectora para entrar en su propiedad de Martínez. Permanecieron un total de tres horas en el interior del lugar.

La víctima relató ante la justicia los tormentos recibidos durante la madrugada: “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”. Los delincuentes exigieron oro y alhajas de forma constante. La mujer inmovilizada de pies y manos escuchó a tres sujetos que revisaban los ambientes. Ante la escasez de efectivo, los delincuentes forzaron a la mujer a entregar sus claves de homebanking.

Mónica Mancini suma 212.000 seguidores en su cuenta de recetas (Instagram, @monicamancini) Instagram

Qué otros crímenes violentos cometió el grupo en la zona

A la organización se le atribuyen dos muertes violentas ocurridas en el último año dentro de San Isidro. El primer homicidio sucedió el 14 de marzo de 2024 en el barrio Las Lomas. Jorge De Marco murió por los golpes recibidos en su habitación. El hombre de 65 años sufrió una broncoaspiración tras el ataque físico. El segundo hecho fatal ocurrió el 25 de octubre pasado en la localidad de Acassuso.

María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, falleció por un infarto agudo de miocardio durante el asalto. La autopsia detectó lesiones contusas graves en el rostro de la mujer y hematomas en los pómulos. Estos episodios reflejan la peligrosidad de los delincuentes que irrumpen en las propiedades durante el descanso de los propietarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Gabriel Di Nicola.