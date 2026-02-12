Lo buscaban por un hackeo de $275 millones: lo atraparon en Palermo tras seguir el uso de la SUBE

En un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en Palermo, se detuvo a un joven de 22 años con pedido de captura por el hackeo a una constructora de La Rioja. El sujeto era buscado por estar acusado del delito de defraudación en perjuicio de una empresa, por un monto estimado en $275 millones.

La empresa damnificada denunció haber sido víctima del hackeo de sus cuentas bancarias en octubre de 2024. Las pericias pudieron constatar la realización de transferencias a través de la plataforma digital de un reconocido banco estatal nacional por la suma total mencionada, a favor de una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

A través de la averiguación por los distintos movimientos, se pudo determinar que los fondos sustraídos fueron redistribuidos mediante giros de menores importes hacia diversas cuentas pertenecientes a distintas entidades financieras. El nombre y apellido del aprehendido surgió entre los titulares de aquellas cuentas.

En septiembre de 2025, una vez identificado el sospechoso, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Provincia de La Rioja, a cargo de María Eugenia Torres, solicitó la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA a fin de dar con el paradero del sospechoso y efectivizar su detención.

Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), como resultado de tareas de campo y del análisis de la información recolectada, lograron establecer que el implicado frecuentaba distintos domicilios ubicados en el barrio porteño de Palermo.

El joven de 22 años fue detenido por el hackeo a una empresa constructora riojana en 2024

La averiguación sobre su paradero fue complementada por la reconstrucción del patrón de utilización del transporte público del sospechoso, lo que permitió la implementación de vigilancias discretas en puntos estratégicos.

Dicho operativo dio resultado días después, cuando los efectivos identificaron en la vía pública a un individuo cuyas características fisonómicas coincidían con las del prófugo, por lo que procedieron a su detención en la calle Bulnes al 1200, entre José Antonio Cabrera y avenida Córdoba.

Luego de tareas de vigilancia en el área que frecuentaba, policías federales reconocieron al sospechoso y lo aprehendieron en la vía pública

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo de Adrián Litvack, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.