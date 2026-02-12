Tragedia en La Matanza: detuvieron a un colectivero que atropelló y mató a una nena de 4 años

Un chofer de 26 años fue detenido tras atropellar y matar a una niña de cuatro años en la localidad bonaerense Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Las imágenes de la tragedia se viralizaron en la red social X.

Según se observa en un video del accidente vial, registrado por una cámara de seguridad de la zona, la unidad de Línea 218 circulaba por la calle Hernandarias y, tras detenerse en la intersección con Díaz Vélez, inició el giro hacia la izquierda. Fue en ese momento cuando embistió a la menor, identificada como Mahyel Hinojosa, quien cruzaba la calle junto a su madre, según fuentes consultadas por LA NACION.

Accidente de tránsito en La Matanza

Las imágenes del siniestro, ocurrido el martes, parecen mostrar cómo una de las ruedas delanteras del transporte engancha la ropa de la menor, provocando que caiga debajo del vehículo y sea aplastada por uno de los neumáticos traseros.

Un compañero del chofer detenido lo defendió este jueves para desmentir algunas versiones que, según él, circularon tras el accidente. “Hay muchas cosas que se están diciendo que no son así”, remarcó en diálogo con TN.

El chofer quedo detenido bajo la imputación de homicidio culposo.

Y agregó: “No cruzó el semáforo en rojo ni tampoco venía usando el teléfono. Me da bronca que digan que tenía que frenar, que tenía que verla. Nosotros tenemos muchos puntos ciegos dentro de la unidad. Me da bronca que la gente opine sin saber y sin estar acá arriba”.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de La Matanza. La funcionaria fue quien dictó la inmediata aprehensión del colectivero, identificado como Alan Jiménez, bajo la imputación de homicidio culposo.

Otro accidente fatal en La Matanza

Una semana atrás, una tragedia vial ocurrió en Isidro Casanova. Un joven de 18 años perdió el control de su auto e impactó contra dos hombres que se encontraban parados sobre la calle, de espaldas a su vehículo. Uno de ellos, que se encontraba junto a su pareja e hijos, murió tras el incidente.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en la calle Danubio en su intersección con Anatole France. Debido a las lluvias que habían azotado a la localidad más temprano, la calzada se encontraba húmeda. La zona se encontraba transitada por vecinos y transeúntes que volvían de su trabajo.

Un joven de 18 años perdió el control de su auto y chocó y mató a un hombre

Una cámara de seguridad registró el momento en el que un hombre, identificado como Edgar Edwin Huaranca de 37 años, estacionó su auto Chevrolet Corsa violeta y bajó a hablar con otro hombre, identificado como Lisandro Palma, reportó el medio local ANDigital. Huaranca abrió el baúl del auto y se quedó conversando con Palma por unos segundos, con su mano apoyada sobre la tapa del baúl.

El caso fue elevado por el personal de la Comisaría Quinta de Santa Alberto a la UFI N°6 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la fiscal María Sogio. La causa quedó caratulada como “homicidio culposo”.