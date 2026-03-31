Detuvieron al padre del exfutbolista de River Enzo Pérez, acusado de intentar abusar de su propia hijastra

El padre de Enzo Nicolás Pérez, mediocampista de Argentinos Juniors e ídolo de River Plate, fue detenido en la localidad mendocina de Maipú, acusado de haber intentado abusar sexualmente de su hijastra de 12 años.

Carlos Francisco Pérez Herrera, de 68 años, fue denunciado por su pareja, quien fue a la subcomisaría de Coquimbito para exponer lo que su hija, al abrirse ante ella en una caminata nocturna, le había revelado que había ocurrido el sábado a la noche en la casa que compartían.

Según la denuncia, Pérez estaba sentado en el living y pasó por allí porque debía ir a buscar un cargador para su celular. En ese momento el padre del centrocampista que integró la selección argentina subcampeona en el Mundial de Brasil 2014 la interceptó, la abrazó e intentó besarla, al tiempo que le decía, palabras más, palabras menos: “¿Cuándo vamos a estar juntos?“.

La preadolescente le corrió la cara y huyó rápidamente del comedor hacia la planta alta de la casa, donde estaba su madre. Aquella escena ocurrió sin que hubiese testigos.

Ayer, la menor le pidió a la madre salir a caminar. Una vez en la calle le contó lo que había ocurrido. La mujer reaccionó de inmediato y fue a hacer la denuncia a la guardia de la subcomisaría de la zona.

Un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Maipú, informado por la policía de la situación, ordenó un operativo que debía materializar la aprehensión del acusado; la detención se concretó a las 21.45 de este lunes. El padre del volante con pasado en Godoy Cruz, el “Tomba” de Mendoza, quedó alojado en la sede policial, según informaron medios locales.

La fiscal María de las Mercedes Moya dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que en los próximos días, una vez que la madre de la menor formalice la denuncia contra el padre del también ídolo de Estudiantes de La Plata, deberán entrevista a la niña en Cámara Gesell, se explicó.