Detuvieron al sobrino del “Roña” Castro por atropellar y matar a un joven: el momento del accidente

La secuencia que revelaron las cámaras de seguridad de Caleta Olivia, en Santa Cruz, es estremecedora. Una camioneta Ford Eco Sport blanca atropella a un joven que intenta cruzar la calle, el domingo cerca de las 4 de la madrugada. Después de impactarlo y arrastrarlo por metros, el conductor se baja del vehículo, chequea a la víctima, vuelve al interior del auto y escapa. El peatón finalmente muere.

Esa persona que manejaba y huyó fue identificada como Manuel Castro, uno de los sobrinos del reconocido exboxeador Jorge “Roña” Castro. Pese a su intento de fuga, fue detenido por la Policía.

Todo comenzó cuando Jonathan Maximiliano Carbajal, de 24 años e hijo de Juan “Toja” Carabajal -un antes dirigente petrolero del sur-, salió de trabajar en una obra y se reunió con sus amigos a tomar unas cervezas. Cuando volvía a su hogar a pie, quiso cruzar la calle principal de la Zona de Chacras y ahí ocurrió el siniestro vial en el que perdió la vida, según informó La Opinión Austral.

El sobrino del Roña Castro atropelló y mató a un joven

Castro, que no le brindó asistencia al joven y se retiró del lugar después del impacto, fue encontrado por las autoridades horas después del choque. La Comisaría Segunda y la División de Investigaciones analizaron las cámaras de seguridad y, a partir de esa reconstrucción, fueron quienes hallaron al sobrino del boxeador, que fue puesto a disposición de la Justicia.

En tanto, con Hora 21 habló el padre de Carabajal, la víctima. “Todavía no caigo. La persona que atropelló a mi hijo, aparte de atropellarlo y abandonarlo como un perro, se dio a la fuga. Al cristiano este le tiene que caer todo el peso de la ley, porque ni a un perro se lo abandona como abandonaron a mi hijo. No sé cómo puede haber una persona que no se le haya pasado por la mente decir: ‘Atropellé a alguien, lo subo a la camioneta, lo llevo al hospital, lo interno’. O buscarle la vuelta para que el pibe salga adelante. Capaz si lo asistía salía adelante, lo dejó abandonado”, planteó el exdirigente sindical.

La víctima es Jonathan Maximiliano Carbajal, de 24 años

También contó que su hijo estaba desocupado, que hacía changas para mantenerse y que la última notificación que tuvieron de él fue ese domingo por la madrugada, a las 2, cuando su abuelo lo fue a buscar a la casa de un amigo.

“Mi hijo era muy compañero, excelente cocinero, capo cocinando, me cocinaba a mí. Siempre anduvimos juntos, desde hace muchos años, siempre vivió conmigo. Lo crie de chiquito, cuando me junté con su mama él tenía 7 años, le puse mi apellido y no se separó más de mí”, recordó su padre. Además, afirmó que con la madre tuvieron que reconocer el cuerpo y que estaba “muy golpeado”.

“Ni un perro abandona a su hijo como este cristiano abandonó al mío. El de arriba lo tiene que perdonar, yo no lo voy a perdonar. Tengo mucha bronca, impotencia. Si hubiese tenido la buena intención de decir ‘lo llevo al hospital, vamos a ver si lo podemos reanimar’... Lo pisó, lo dejó abandonado y se fue, no le importó nada”, se quejó Carabajal sobre el accionar de Castro.

Asimismo, pidió que la Justicia sea “dura” en este caso. “Lo hizo pelota, no caemos, no entendemos qué pasó. Ese tipo que pisó a mi hijo ¿no tiene familia? ¿Nació de un repollo? Si lo hubiese llevado al hospital, capaz que le doy la mano y un abrazo, uno también es padre; pero este tipo no se merece el perdón de nadie”, insistió.

El conductor es Marcos Castro, el sobrino del Roña Castro

Ahora, el doctor Marcos Pérez Soruco investiga esta causa por homicidio culposo. Mientras, el conductor está apresado, a la espera de que el magistrado determine cómo continuará su situación procesal.

Los medios locales destacaron que la revisión de la mecánica del hecho y los análisis toxicológicos tendrán una incidencia clave en esta carátula, con peritajes que se sumarán a lo ya recolectado por la Justicia. Mientras tanto, la situación de fuga compromete aún más al detenido.