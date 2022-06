Dictaron la prisión preventiva para los acusados de golpear a Tiziano Gravier

Los dos detenidos por golpea a Tiziano Gravier seguirán en en la cárcel. La fiscalía no solo imputó a esos jóvenes de 26 y 27 años por lesiones graves dolosas, delito que tiene una expectativa de pena de dos a seis años, sino que dictó la prisión preventiva de esos acusados.

Trascendió que durante la audiencia imputativa realizada esta tarde en Rosario, los imputados reconocieron que fueron los responsables de golpes al hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier frente a un boliche en el barrio rosarino de Pichincha. Esa situación quedó expuesta en una cámara de seguridad que registró la secuencia de la agresión que provocó una importante lesión en la mandíbula de Tiziano, un joven deportista de 20 años que representó en varias oportunidades a la Argentina en torneos internacionales de esquí.

Esos dos imputados habrían pedido disculpas por los golpes. De todas maneras, la fiscalía dictó la prisión preventiva, por lo que esos jóvenes, sin antecedentes penales, continuarán el proceso en la cárcel.

Esa idea de arrepentimiento había sido expresada poco antes por el padre de uno de los acusados. “Primero quiero pedir disculpas. Perdón en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, por el momento que están pasando” dijo el hombre en declaraciones periodísticas.

Primera foto: Valeria Mazza mostró cómo se encuentra Tiziano Gravier tras la operación. Instagram

“Nunca se peleó con nadie, juro que nunca. Lo puedo asegurar. No sé qué le pasó por la cabeza y no lo justifico porque no hay justificación para lo que hizo. No me queda más que pedir perdón. Y si esto marcará un antes y un después, que sea así. Lamentablemente, le toca a mi hijo y me duele pasar por esto”, remarcó

La defensa de los acusados también había explicado en los últimos días que los atacantes reconocían su culpa. Pese a esa aceptación de la responsabilidad, los imputados continuarán en prisión.

Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario

Gravier, fue agredido en la puerta de un boliche en Rosario días atrás y debió ser operado por una “fractura de mandíbula con desplazamiento”. En un video captado por las cámaras de seguridad, se pudo ver cómo dos jóvenes lo interceptaron en la puerta de un local bailable y comenzaron a golpearlo sin mediar palabra.

Por el trauma facial, Tizziano recibió intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Austral y, tras varios días en observación, ya ha sido dado de alta. Según el informe médico, la operación consistió en una exploración del foco de la fractura mandibular izquierda, reducción y estabilización con osteosíntesis rígida, con mini placas de titanio.