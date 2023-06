Disparos y fuga. Asaltaron a pasajeros de un colectivo, hirieron al chofer y se refugiaron en la villa Zavaleta

escuchar

Un chofer de colectivo fue herido a culatazos y dos pasajeros fueron asaltados esta madrugada por ladrones que se subieron a la unidad que estaba en pleno recorrido por el barrio porteño de Barracas, informaron fuentes policiales. Por ese motivo, los choferes de la línea 70, que une el barrio porteño de Retiro con la localidad bonaerense de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, realizaron hoy un paro de actividades.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de hoy cuando el colectivo estaba en la segunda vuelta por la calle Zavaleta e Iriarte, momento en que subieron dos delincuentes simulando ser pasajeros, uno de los cuales estaba armado. Los ladrones le robaron la billetera al conductor, al que golpearon con la culata de un arma de fuego, y luego le sacaron los teléfonos celulares a los dos únicos pasajeros que estaban sobre la unidad.

Tras el robo, se dio el alerta al 911 y de inmediato se hicieron presentes dos patrulleros de despliegue territorial de la comisaría vecinal 4D de la Policía de la Ciudad para asistir a las víctimas.

El colectivero le contó a los policías que los ladrones también dispararon en dos oportunidades, aunque sin herir a nadie, para amedrentarlos y facilitar su fuga. Según las fuentes, los delincuentes huyeron hacia el interior del Barrio 21-24 Zavaleta, mientras que llegó una ambulancia del SAME para asistir y trasladar al chofer, identificado por las fuentes como Gabriel Martín, de 40 años, al Hospital Penna, con un corte y traumatismo en la cabeza.

El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui.

Claudio Lezcano, un compañero de trabajo del chofer herido, dijo a Télam que “toda la empresa se encuentra de paro debido a lo sucedido y en reclamo de seguridad”. Y agregó: ”Estamos cansados de los robos en esa zona. La policía no hace nada con la seguridad para los choferes y los pasajeros. Por suerte no mataron a nadie. Están drogados los chorros y se metieron a la villa como siempre hacen para esconderse. Muchos choferes sufrimos asaltos en la zona y a veces le roban a la gente delante nuestro y no pasa nada. No vamos a funcionar hasta tener la seguridad que pedimos para todos nosotros”.

”La línea 70 es la única que entra en los barrios de Zavaleta y no podemos exponernos más a que nos maten”, comentó el compañero del conductor golpeado por los ladrones.

