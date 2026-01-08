Disparos y golpes: cuatro delincuentes robaron un SUV a una pareja de adultos mayores y casi hieren a otro vecino

Ayer, a las 15.50, una pareja de adultos mayores y un vecino de Lomas de Zamora fueron víctimas de un robo violento cometido por cuatro jóvenes que los golpearon y efectuaron disparos.

El asalto, tipo piraña, quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda, que captó la secuencia completa de 33 segundos.

En las imágenes se observa cómo la pareja, a bordo de un SUV, reduce la velocidad y realiza varias maniobras para estacionar sobre el lado izquierdo de la calle. Tras tres movimientos, el vehículo queda en posición. En ese momento, por la vereda de enfrente y detrás del rodado, aparecen cuatro jóvenes. Cuando la mujer que viajaba como acompañante abre la puerta para descender, uno se abalanza sobre ella y los otros tres rodean el lado del conductor.

Un vecino que caminaba por la zona advierte la situación y corre hacia el vehículo para ayudar. Cuando se aproxima, uno de los asaltantes le dispara. El proyectil no lo alcanza, pero el hombre se arroja al suelo, se arrastra unos metros y huye. En paralelo, una mujer que pasaba caminando también corre para alejarse del lugar.

La pareja queda a merced de los ladrones. Primero intentan sacar a la mujer, pero ella logra retroceder. Luego obligan al conductor a bajar. Lo revisan para quitarle las pertenencias que llevaba encima y lo dejan ir. Detrás del rodado se encuentra con su mujer; se toman de la mano y corren juntos. Mientras tanto, los cuatro delincuentes se suben al SUV y escapan.

Hasta el momento, los ladrones y el vehículo no fueron localizados.