Doce años después: una joven fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por el secuestro y homicidio de Matías Berardi

Una joven acusada del secuestro extorsivo de Matías Berardi, el adolescente de 16 años capturado en Escobar, mantenido en cautiverio en Tigre y ejecutado en Campana en 2010, fue condenada hoy a seis años y ocho meses de prisión, aunque permanecerá en libertad y monitoreada con una tobillera electrónica.

El veredicto fue dictado en forma unánime por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 de San Martín. Alexa Souto Moyano había sido absuelta en un primer juicio, en el que fueron condenadas otras 10 personas, entre ellas sus padres.

En el momento de las palabras finales, antes de que los jueces den a conocer el veredicto, Souto Moyano sostuvo: “Lo único que digo es que los culpables y responsables ya tienen una condena y la están cumpliendo. Yo no tengo nada que ver. Yo necesito que esto termine para mí y que sea justo”.

Tras el veredicto, María Inés Daverio, la madre de la víctima, dijo a LA NACION: “Sabíamos que Souto Moyano era culpable, por eso seguimos adelante con el juicio. Cuando declaró [en el juicio] no quiso responder preguntas. No habló de lo que pasó. Nos quitó la posibilidad de saber más de lo que vivió Matías [durante el cautiverio]. Nunca habló en 12 años, solo ahora porque no tenía otra opción, pero no habló de lo que hizo. Nos da paz saber que se hizo Justicia [por el fallo]. Ella era menor, pero pudo haberle salvado la vida a Matías”.

