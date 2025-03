Dolor en la despedida de la beba de 11 meses que murió tras ser atropellada por delincuentes que escapaban de la policía

En medio del dolor, bajo un fuerte hermetismo y con la angustia de no saber aún si Natalia sobrevivirá, hoy fue velada y enterrada Sofia, la beba de 11 meses que el viernes por la tarde fue atropellada junto a su madre por delincuentes que escapaban de la policía tras protagonizar una entradera en Tigre.

Este lunes la despedida de Sofía Soledad Hildebrandt se llevó a cabo en la Sala Velatoria Municipal de Malvinas Argentinas, lindante al cementerio de Grand Bourg, en medio de una gran cantidad de familiares y amigos que se acercaron a darle el último adiós a la beba y acompañar a su padre.

En una ceremonia íntima, a pedido de Santiago el padre de la beba, con un cementerio rodeado de varios policías que impidieron que la prensa o curiosos se acercasen, los allegados a la familia participaron del velatorio, que duró pocas horas, y el posterior entierro de la pequeña.

Carolina, hermana del padre de Sofía, contó a LA NACION: “ La madre, está muy grave, la vida de Natalia pende de un hilo, los médicos están haciendo lo imposible, la salud de Nati es un minuto a minuto” , y agregó: “Estamos solicitando que alguien nos traslade hasta el hospital, necesitamos una combi o un colectivo, necesitamos que nuestros familiares y amigos nos estén acompañando para darles fuerzas a Nati”.

El segundo marido de Natalia, Santiago y padre de su tercer hijo también participó del velatorio de la hermanita de su hijo y contó a LA NACION: “Soy el padre de Axel, estuve 14 años con Natalia y tenemos un hijo de 12 años quedó muy conmovido por esta tremenda tragedia. Anoche tuvo una crisis, él vive conmigo, lloró toda la noche”.

Otro hermano de Gabriel, que se llama Santiago, profundamente acongojado dijo: “Nosotros no vamos a hablar. El único vocero de la familia es mi hermano, ahora está despidiendo a su hija. Más tarde nos vamos al hospital. Ahí, después del parte de los médicos, va a decir como está Natalia”.

Antes de las 13 las puertas de la sala velatoria se cerraron y por una puerta interna que daba al cementerio la caravana partió hacia la última morada de Sofia.

Luego de la despedida, los familiares, acompañaron a Gabriel hasta la puerta de la sala velatoria y con la tristeza marcada en su cara dijo: “Gracias por acompañarnos, no pude ver nada de lo que pasó, no sé nada como quedó la causa, estuve todo el tiempo metido en el hospital y con los trámites, todo para Sofia. La madre la llevó ese día para hacer unos papeles que le faltaban, y ahí ocurrió esta desgracia. Sofia era alegría pura, estaba practicando el baile para su primer año de vida. Ahora voy al hospital para que me den el parte de Natalia, gracias a la gente, gracias a los medios, gracias por acompañarnos”.

Caravana para ir a apoyar a Natalia

Respecto a la salud de Natalia, los médicos informaron que continúa internada en estado crítico y que este sábado fue operada para descomprimir el cráneo.

Tras el velatorio y entierro, los familiares ya amigos fueron hasta el hospital de trauma Federico Abete donde Natalia pelea por su vida. Tras unos minutos en el interior del centro de salud, salió Gabriel junto a sus dos hermanos y expuso el estado de salud de su mujer ante la prensa: “Natalia está estable, muy crítico, sigue en coma inducido, tiene 37 grados de fiebre van a tratar de ponerle más antibióticos. Tiene un hematoma grande en los pulmones. Fue operada dos veces de la cabeza. No la puedo ver, no está permitido” y agregó: “Está inconsciente, no sabe nada de nada, digamos que la está peleando, lo que ella tiene es muy grave, si sube la fiebre le va a dañar el cerebro”.

Su hermana, Carolina sumó: “Nos habló la médica y nos dijo que estemos preparados. Lo que ella tiene es muy grave y que en cualquier momento puede morir. Ellos van a hacer lo imposible por salvarla. Sigamos rezando, somos creyentes. Los médicos en una gran lucha se portaron muy bien, no nos dejaron solos, como también el municipio nos puso el colectivo que habíamos pedido para los familiares y amigos”.

Sobre el momento del crimen, Gabriel contó un detalle escalofriante: “Uno de los delincuentes agarró a Sofia, se quiso escapar con ella en brazos y una vecina que estaba hablando con Nati lo vio y se la sacó”.

“Nosotros vamos a seguir pidiendo justicia, que los que tienen que trabajar lo hagan, que el fiscal se ponga las zapatillas y se acerque a nosotros, en las condiciones que estamos no vamos a ir a ningún lugar”, sumo la tía de Sofía.

Gabriel explicó también que, por el momento, no está prevista la convocatoria a una marcha. “Estamos pasando demasiadas cosas, recién venimos de enterrar a Sofia, cualquier cosa lo vamos a anunciar más adelante”.

El atropello y crimen de Sofía ocurrió el viernes cuando ladrones que escapaban a los tiros de la policía, después de protagonizar una entradera en Tigre, embistieron a la madre y su beba y volcaron.

En el caso ya hay dos detenidos y un tercer involucrado continúa prófugo. Cristian Barraza, de 25 años, fue arrestado el sábado a la noche cuando oficiaba de “trapito” en inmediaciones del estadio Monumental en Núñez.

Mientras que el primero de los detenidos, Rodrigo Moreyra, de 35 años y que manejaba el vehículo, logró ser capturado en el lugar malherido tras el accidente.

