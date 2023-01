Dolorosa declaración. “Juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando”, dijo el padre de la novia de Báez Sosa

escuchar

Tras los desgarradores testimonios de Graciela Sosa y Silvino Báez en la primera jornada del juicio por el homicidio de su hijo, había expectativa por la posible declaración de Julieta Rossi, la novia de la víctima. Su nombre figuraba tercero en la lista de testigos. Pero no viajó a Dolores. Enfrentar al tribunal, a la prensa y tener delante de sí a los ocho acusados de matar a golpes al chico con el que compartió la secundaria, un año de amor y la ilusión del inicio de la facultad era demasiado para ella.

“Julieta no está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho”, afirmó Oscar Rossi, padre de Julieta.

No solo declaró sobre su conocimiento de Fernando, al que calificó como “una excelente persona”; Rossi fue uno de los que estuvo en la morgue la terrible madrugada del 18 de enero de 2020. Se quebró cuando recordó ese momento: “Juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando. Ni un animal en medio del campo, ni un cazador con un animal. No le deseo a nadie, como papá, ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón”.

Contó que había alquilado una casa en Pinamar para pasar dos semanas de vacaciones con su familia; llegó a la costa el 16 de enero y les llevó una caja con mercadería a los amigos de su hija, que estaban en Villa Gesell. “Les dije ‘esto es un orgullo, que estén todos juntos, que disfruten después de un año de mucho esfuerzo. Diviértanse’”.

Hasta la madrugada del 18, cuando lo despertó el teléfono. Era su hija, que, arrasada por la angustia, le decía: “Papá, por favor, vení a Villa Gesell porque Fernando está en el hospital y yo en la comisaría”.

A partir de ese momento, todo fue un torbellino de sensaciones y de sentimientos dolorosos. Vio a la fiscal Verónica Zamboni. Vio a Julieta que tenía en la mano una camisa negra, la de Fernando, que le pidieron para poder obtener una prueba de ADN. La representante del Ministerio Público le notificó, en un par de minutos, que habían detenido a las personas que posiblemente eran las que habían dado muerte al novio de su hija.

Luego, Oscar Rossi se refirió a Fernando. “Era una persona extraordinaria, siempre brindado para todo, siempre manejarse con lo bueno, dispuesto a ayudar al prójimo. Lo conocí primero como compañero y después como novio de mi hija”. Y habló, también, del grupo que integraban él y Julieta. “No eran de pelearse los compañeros y amigos de Fer. Nunca vi a los chicos levantar una mano o levantar la mano a alguien”.

Por último, habló del dolor de Julieta, de su abatimiento: “Mi hija estuvo un año recluida después del homicidio de Fernando. Es una persona muy buena, es extraordinaria. Estuvieron un año de novios. Habían empezado abogacía”.

