Dos policías fueron detenidos por matar a golpes a un hombre durante un control en la ruta

CÓRDOBA.- Dos policías que participaron de un operativo en el que murió un hombre de 34 años quedaron detenidos imputados por homicidio preterintencional. Samuel Tobares falleció el domingo por la noche cuando estaba en una parada de colectivos sobre la ruta 38 en Villa Parque Siquiman, en el Valle de Punilla cordobés.

La orden de detención la dio el fiscal 2 de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi. Por otro lado, la Dirección de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad abrió una investigación interna para analizar el desempeño de todos los efectivos involucrados.

Tobares había regresado desde Rosario hacía dos meses y esperaba quedarse solo unas semanas en Córdoba, pero como su padre estaba enfermo, prolongó la estadía. “Empezó vendiendo pan casero para ir a Carlos Paz a repartir currículums y conseguir trabajo ahí”, contó Abigail, una de sus hermanas.

Ingresó como empleado en un hotel donde también trabajan sus hermanas. El domingo pasado, volvía a su casa desde ese trabajo. Se bajó del colectivo y cruzó la ruta; en la parada frente al lugar donde había descendido tuvo un confuso intercambio con policías.

Un vecino, identificado como Guillermo, fue testigo del hecho y dio su versión a la Justicia: “A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, contó. Agregó que la golpiza, entre fuertes insultos, duró unos 20 minutos.

La autopsia confirmó que el cuerpo presentaba varios golpes, aunque ninguno fue identificado como causa directa de la muerte. Se determinó que Tobares murió antes de ingresar al Hospital Domingo Funes. Todavía faltan los estudios anatomopatológico y toxicológicos.

Carmen, la madre de la víctima, reclama justicia. Definió a su hijo como “un chico sano, sin antecedentes, que amaba viajar y trabajar”. Añadió que la situación les “desgarró el alma, pero voy a estar fuerte hasta conseguir justicia”.

El abogado Carlos Nayi es el representante de la familia que pidió ser aceptada como querellante. El letrado recordó que la policía cordobesa tiene protocolos estrictos que deben respetarse y que, si se comprobara un exceso —como indican los testimonios—, los oficiales deberán responder plenamente ante la justicia.