Drama en Córdoba. El papá de un nene de dos años asesinado a golpes pide que “no sea un olvidado más”

CÓRDOBA. “Mi familia, amigos y conocidos me recuerdan a cada instante que mi hijito me quiere fuerte, entero y de pie, peleando por él y porque en su nombre se haga JUSTICIA”. Quien escribe eso es José Messa, el papá de Emiliano, un nene de dos años que murió hace unos días como consecuencia de los golpes que recibió. Por el caso están presos Ana Yael Piedra, su mamá, y el novio, Jonathan Marcelo Fernández.

Fueron imputados por “lesiones gravísimas calificadas”, cargo que seguramente cambiará a “homicidio calificado”. La familia de la madre culpa a su novio. En su carta, el papá señala que su pedido es extensivo a “todos los y las niñas indefensos/as, despojados de todos sus derechos, asesinados en manos de personas bestiales”.

El hecho recuerda al crimen Lucio Dupuy, el nene de cinco años que fue asesinado a golpes en La Pampa y por el que están detenidas su madre y la novia.

Emiliano fue llevado por su madre, de 28 años, y la pareja, de 26, al hospital de Villa Nueva, la ciudad cordobesa en la que vivían, y les dijeron a los médicos que había sufrido un “accidente doméstico”. Presentaba fuertes golpes en la cabeza y convulsiones.

En el hospital sospecharon de los adultos e hicieron la denuncia. Para la Justicia el relato de los mayores les resultó “inverosímil y discordante” y no justificaba las lesiones del menor.

El nene tenía “politraumatismos en todo su cuerpo, pero principalmente en la cabeza”, según describió el parte médico. El fiscal René Bosio ordenó la detención de Piedra y Fernández. Los padres de Emiliano estaban separados desde agosto. Su papá había presentado una demanda de divorcio unilateral y solicitaba un régimen de visitas.

“Pensar hoy que Emiliano no está conmigo, todo lo que pierdo y perderé de verle hacer como padre, eso me desgarra en vida”, comienza la carta que José Messa publicó en sus redes sociales.

“Hoy pido justicia por mi hijo Emiliano, para que no sea un olvidado más. No solo por él; pido por todos los y las niñas indefensos/as, despojados de todos sus derechos, asesinados en manos de personas bestiales, atroces e inhumanas. También para que el sistema llegue a tiempo, y no tengamos que lamentar un niñito o niñita menos”, agrega.

Termina: “A pesar del gran dolor que me ha causado, solo hoy puedo agradecerte por el amor que me diste en tus apenas dos añitos, y saber con la certeza de que este no es un adiós, es un ‘hasta que nos volvamos a ver’. Pido y pediré por vos una condena ejemplar que la Justicia debe dictar para que exista una sociedad menos violenta, con menos niños y niñas asesinadas. Te amo, hijito”.

La tía paterna de Emiliano, Natalia, también reclamó “justicia” en su muro de Facebook. “Llegó la noticia que nunca uno quiere saber. Escuchar a un hermano que te diga ‘ME LO MATARON’, es lo peor que escuché en mi vida. Emi, nos dejaste con el alma destrozada y una familia arruinada. Vuela alto, muy alto, y como dice Axel, allá te va a estar esperando su papá Luis para cuidarte”, escribió la mujer. “Nada nos lo va a devolver, lo único que pido es que la Justicia se encargue de hacer pagar a la o las personas responsables de que hoy ya no estés más con nosotros. ¡Te amamos mucho!”.