“Durmió toda la noche, el día anterior había salido”: las primeras horas de Morena Rial en el calabozo

“Durmió toda la noche porque el día anterior había salido”. Así, una calificada fuente policial resumió a LA NACION las primeras horas de Morena Rial en el calabozo de la comisaría 7ª de San Isidro, en el barrio Las Lomas. La joven, hija del periodista Jorge Rial, volvió a ser detenida en la causa donde está imputada de robo después que se revocara la excarcelación de la que gozaba por haber incumplido las medidas dispuestas por la Justicia que le permitían continuar el proceso en libertad.

Rial, de 26 años, fue detenida ayer en un departamento de Caballito por personal de la Estación de Policía Departamental de San Isidro, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires , a cargo del comisario mayor Lucas Borge, con la colaboración de uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.

El traslado de Morena Rial

La decisión de revocar el beneficio de la excarcelación fue tomada por la jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasty, magistrada que interviene en el expediente, tras un pedido de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación.

“Ahora debe analizarse si se dispone la prisión preventiva de Rial y en su caso si se la envía a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El abogado Martín Montalto, quien junto con su colega Miguel Ángel Pierri, está a cargo de la defensa de la joven, adelantó que en las próximas horas pedirán una audiencia con la jueza Rodríguez Mentasty para que Rial le explique los motivos por los que incumplió las obligaciones dispuestas para su excarcelación.

22.15hs recién vengo de entrevistar a Morena Rial, como su abogado de confianza, está detenida en San Isidro, seguramente la situación evolucionará dentro de las 48 hs, hablé y hablamos mucho, claro y bien. Comienza una nueva etapa, hablé con el Dr Ferrari , fiscal con… — Miguel Ángel Pierri (@miguepierri) September 30, 2025

En marzo pasado, cuando fue excarcelada, la Justicia dispuso que Rial debía “comparecer en sede judicial una vez por semana” y sobre el tratamiento psicológico/psiquiátrico al que debía someterse se indicó que se tenía que detallar “la modalidad y periodicidad, debiendo acreditar la última semana de cada mes su cumplimiento por constancia del profesional actuante”.

Pero, según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, la joven no presentó la constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico con la indicación de “modalidad, frecuencia y profesional actuante”, tampoco justificó las ausencias de presentación en sede judicial de las semanas del 18 y 22 de agosto pasado y del 15 y 19 de este mes.

Además, según explicaron fuentes judiciales, Rial no presentó la constancia de empleo o medio de subsistencia.

Morena Rial había sido excarcelada en marzo pasado Nicolás Suárez

Ayer, tras la detención de su hija, Rial habló sobre el tema en el canal de streming Carnaval. “Acaban de revocarle la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que, lógicamente, le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad para esperar el juicio hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo otras alternativas, muchísimos mejores. Tenía todo para elegir el camino del bien, el camino de la honestidad, del estudio, pero elogió otro camino que no tiene nada que ver conmigo, con mi hija Rocío, con nietos, mi familia y mis amigos. Tomó esa decisión y es grande, es mayor de edad, tiene dos hijos. Uno asume los actos y las responsabilidades que tienen esos actos. No puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal. Tomó esta decisión y no la pude torcer, seguramente tengo cierta incapacidad. Hablé con ella [por anoche], está llorando. Obviamente, me duele como padre”.

El golpe

El robo por el que está imputada Rial ocurrió el 18 de enero pasado cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío. Los propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

“El día 18 de enero pasado, cerca de las 22, Rial -vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos-, Luna González, Alan Martín Fernández y Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles se constituyeron con fines de robo y a bordo del rodado marca Peugeot modelo 207 blanco, conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 2775, en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, según se desprende del dictamen donde el fiscal Ferrari solicitó la detención de Rial y al que tuvo acceso LA NACION.

La filmación que complica a Morena Rial

Los delincuentes que irrumpieron en la casa robada fueron Ledesma y el sospechoso que, por el momento, no fue identificado. Rial, González y Fernández se quedaron en el automóvil.

“Ledesma y su cómplice, ya en la puerta de la propiedad, tras haber interrumpido el suministro de energía de la casa, bajando manualmente para ello la llave térmica empotrada en una pared lateral, desde la vía pública sortearon el perímetro de reja de dos metros de altura, accediendo de ese modo al patio delantero interno de la finca que los condujo al frente de la propiedad. Allí, utilizando las herramientas que llevaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de las rejas de una de las ventanas, levantaron la persiana de madera, accediendo de este modo al interior de la vivienda. Una vez allí, revolvieron los diferentes ambientes en búsqueda de pertenencias, apoderándose ilegítimamente al menos de una notebook”, afirmó el fiscal Ferrari en el citado dictamen.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños, la joven se cruzó con una mujer policía que cumple servicios en el Comando de Patrullas de San Isidro. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La muchacha respondió: “Ah, si amor”. Cuando volvió al móvil, la testigo le dijo a su compañero que había visto una famosa.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados a una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa que, según la Justicia, fue robada por la banda que integra Morena Rial.

Noticia en desarrollo