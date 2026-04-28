Un amigo de Morena Rial murió en una comisaría tras ser detenido por policías de Córdoba

CÓRDOBA.- Murió Elías Orihuela, un joven de 19 años que había quedado en coma tras haber sido detenido y alojado en la Comisaría 6 del barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, a donde fue encontrado con un buzo atado en el cuello y trasladado a un hospital. Hay policías investigados por el hecho y la familia denuncia que fue “perseguido” y que es un caso de “abuso policial”.

Morena Rial era amiga del joven y usó sus redes sociales para manifestar su dolor, a la vez que prometió hacer justicia por él. “Te vamos a extrañar, papá. Te quiero muchísimo. Que descanses en paz. Te merecés el cielo entero. Algún día nos volveremos a encontrar. Nos dejaste hechos mierda”.

Agregó “gracias por haberme defendido siempre sin pensarlo. Sin dudarlo siempre estuviste para mí. Volá alto, amigo” y subrayó “vamos a hacer justicia. Te lo prometo. No voy a estar tranquila hasta que pague uno por uno tu muerte. Promesa”.

Horas antes del incidente en la comisaría, Orihuela había sido arrestado por segundo día consecutivo.

Orihuela estuvo cuatro meses preso en Bouwer acusado de integrar una banda que robaba celulares; acordó un juicio abreviado y quedó en libertad condicional. El jueves pasado fue detenido en un operativo en Bajo Pueyrredón por un pedido de captura de Entre Ríos.

Quedó en libertad el viernes al comprobarse que ese pedido había caducado. El sábado otra vez lo apresaron. Cuando su mamá fue a la comisaría a llevarle comida le dijeron que no podía verlo porque estaba dormido.

Horas después la policía le comunicó que estaba internado en el Hospital Córdoba porque había tenido un “accidente”. Lo que informaron los agentes era que lo encontraron “ahorcado con su propio buzo en la celda”. Murió el lunes.

La familia descree de la versión. Hubo incidentes en el hospital al conocerse la muerte.

El Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad secuestró los celulares a los oficiales que hacían guardia cuando el joven apareció casi sin vida. Los investigan para determinar si existió algún tipo de conducta indebida.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que la instrucción es de “colaboración absoluta con la Justicia”.

“Mandamos a los jefes al lugar porque tenemos un compromiso que es inalterable: entregarle a los fiscales todo el material probatorio, absolutamente todo, para que se conozca la verdad -sostuvo ante la prensa-. Se van a entregar todas las cámaras que se lograron secuestrar. En la unidad judicial y la comisaría hay cámaras; se bajó todo el contenido y se le entregará al fiscal para que determine qué pasó con Tomás”.