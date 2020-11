Sebastián Villarreal, el hombre identificado como el agresor de Julieta Antón y Sofía Bovino, había dedicado publicaciones contra la violencia de género en sus redes Crédito: Facebook Sebastián Villareal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 14:06

Sebastián Villarreal es el hombre identificado como el agresor que el martes ingresó al estudio de danzas El Club, ubicado en Federico Lacroze 2090, en Palermo, y atacó a dos bailarinas con un cuchillo. Las víctimas son Julieta Antón, una mujer con la que, según trascendió, Villarreal "estaba obsesionado", y Sofía Bovino, una bailarina que presenció el hecho e intentó defender a su amiga. Ambas debieron ser hospitalizadas. Ahora, salen a la luz rasgos ocultos del agresor, como haber hecho publicaciones en contra de la violencia de género.

Los primeros testimonios de allegados a la academia indicaron que el atacante es un alumno de la institución. Además, una amiga de las víctimas aseguró que el joven acosaba a una de ellas, y que el lunes le había un mensaje en sus redes sociales. Incluso, momentos antes del ataque, Villarreal le pidió a Antón tomarse una foto juntos.

La foto que Sebastián Damián Villareal subió a sus redes sociales minutos antes del ataque a Julieta Antón y Sofía Bovino

Otro de los detalles que llamó la atención sobre la actividad del hombre en sus redes sociales fue un posteo dedicado a repudiar la violencia de género. "Pobre mujer, no solo le hizo violencia física sino psicológica, estas basuras llamada 'hombres' le hacen pensar así a las mujeres, sigan denunciando no creas en lo que dicen los hombres porque el que hace una vez lo hace mil veces mas", apuntó Villarreal en su cuenta de Facebook.

"No piensen en la familia, pensá en vos y que se merecen lo mejor, son las personas que nos traen al mundo, 100% a favor de ustedes no dejen que las maltraten ni física ni mentalmente, hoy tienen alguien que los va defender", sumó en una publicación en la que comentó un caso de violencia machista. "Sé que no es fácil, pero crean en su gente y denuncien, me da vergüenza cuando veo estas cosas que hijo de re mil p... esta clase de hombres".

Según contó Ayelén, amiga de las profesoras, ninguna de ellas tenía una relación sentimental con Villarreal -una versión que había circulado en los primeros minutos- y añadió: "Es un chico que viene acosándola [a Julieta] hace tiempo. Le escribe constantemente, le manda fotos, él tenía clase ahora con ella". Entrevistada por el canal TN, contó: "Tenía una obsesión con Julieta y la buscaba constantemente, es obsesivo".

En esa misma línea, detalló: "Se sentía incómoda con los mensajes, con su presencia, este chico es una persona muy absorbente. Todo el tiempo queriendo hablarle a Juli. Pensamos que venía con una patología de él, con un problema de él, pero ya llegaba un momento que se ponía muy densa la cosa y la molestaba a la hora de dar clases, la interrumpía, quería fotos constantemente con ella, la hacía sentir incómoda todo el tiempo".