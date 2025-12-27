Tragedia en el sur de San Luis: una familia de Villa Mercedes sufrió un choque fatal sobre la ruta 188

Un violento siniestro vial, en el sur de la provincia de San Luis, dejó este viernes como saldo dos mujeres fallecidas - Susana Cuello y su hija, Milagros Casañas - y tres personas heridas, todas integrantes de una familia oriunda de Villa Mercedes. El choque se produjo sobre la ruta nacional 188, en las inmediaciones de la localidad de Nueva Galia, y generó una escena de extrema gravedad que obligó a un amplio despliegue de fuerzas de emergencia.

El frente de la camioneta quedó destruido y el camión doblado en la banquina

Según informó El Diario de la República, el episodio se registró alrededor de las 17.30, a la altura del kilómetro 559, en cercanías del límite con la provincia de La Pampa. Por causas que aún se investigan, una camioneta Jeep Renegade Sport, en la que viajaban cinco mujeres adultas, colisionó contra un camión Volkswagen 17.280 con acoplado, que circulaba en sentido contrario con tres hombres mayores de edad a bordo.

El siniestro se produjo en una curva

Las primeras averiguaciones policiales indicaron que el accidente se produjo en una curva del trazado. En ese sector de la ruta, el camión avanzaba de este a oeste, mientras que la camioneta lo hacía en dirección opuesta. En circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, el vehículo menor terminó impactando contra la parte trasera izquierda del transporte pesado, a la altura del eje del acoplado.

La violencia del impacto fue determinante. La camioneta quedó completamente destruida, con daños severos en su estructura frontal y lateral, lo que reflejó la magnitud del choque.

Personal médico del hospital de Nueva Galia constató en el lugar el fallecimiento de dos de las ocupantes del vehículo menor. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que las víctimas fatales eran Susana Cuello y su hija, Milagros Casañas, de 25 años, ambas domiciliadas en la ciudad de Villa Mercedes.

Las otras tres mujeres que viajaban en la camioneta sobrevivieron al siniestro, aunque sufrieron heridas de diversa consideración. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron trasladadas en ambulancias al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, en la ciudad de Villa Mercedes, donde quedaron internadas bajo observación.

En tanto, los tres ocupantes del camión involucrado no presentaron lesiones de gravedad, según indicaron fuentes policiales al portal local El Diario de la República, aunque permanecen a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

El siniestro sucedió este viernes en la ruta nacional 188

Se desplegó un amplio operativo que incluyó efectivos policiales, personal de salud y equipos de Criminalística. Durante varias horas, el tránsito sobre la ruta nacional 188 permaneció parcialmente restringido mientras se realizaban las tareas de auxilio, remoción de los vehículos siniestrados y peritajes viales.

Los especialistas trabajan en la reconstrucción de la mecánica del choque, con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo la secuencia del impacto y determinar eventuales responsabilidades. Entre las medidas adoptadas se realizaron relevamientos fotográficos, inspecciones técnicas de los rodados y la toma de testimonios a los involucrados.

De acuerdo a El Diario de la República, el tramo donde ocurrió el siniestro presenta curvas pronunciadas y una circulación frecuente de transporte pesado, factores que suelen ser considerados en este tipo de investigaciones, aunque hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales.