El caso Nora Dalmasso: un juez rechazó la prescripción de la causa y continuarán investigando al último sospechoso

CÓRDOBA.- Cuando faltan seis meses para que se cumplan 19 años del homicidio de Nora Dalmasso, crimen ocurrido en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, el juez de Control Diego Ortiz determinó que la causa no prescribió.

Así, el último imputado, Roberto Marcos Bárzola, sindicado como el asesino de Dalmasso, podrá seguir bajo investigación.

El 24 de diciembre pasado y a partir de un nuevo peritaje genético Bárzola imputado por abuso sexual seguido de muerte. Fue el fiscal Pablo Jávega quien lo acusó. Está a cargo de la investigación desde que en julio de 2022, en un juicio por jurados, Macarrón fue absuelto.

Las huellas genéticas que señalan a Barzola fueron “colectadas en el cinto de la bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en la zona inguinal” de Dalmasso, se explicó entonces en un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Barzola, que en el momento del homicidio pulía los pisos de madera en la casa de la víctima en el barrio Villa Golf Club, no es un desconocido en la causa. Declaró como testigo en el juicio contra Marcelo Macarrón, el marido de la víctima, y afirmó que el día del crimen fue a trabajar, no tocó el timbre y esperó a su jefe en la puerta y, como no llegó, se fue. En 2006 tenía 27 años, hoy tiene 45.

En 2007, la familia Macarrón había pedido que lo incluyeran en los listados de quienes debían hacerse peritajes genéticos, pero no se hizo. Barzola había trabajado la semana anterior al crimen en la casa de Dalmasso.

Roberto Bárzola, el nuevo sospechoso del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto Tomy Fragueiro / La Voz

Los rastros genéticos no son nuevos. Son los mismos que se levantaron de la escena del crimen el día en que la víctima fue hallada sobre la cama de su hija Valentina, que en ese momento estaba en viaje de estudios en los Estados Unidos.

Pero no habían sido cotejados con los perfiles de ADN de todas las personas que, contemporáneamente al crimen, habían estado en el lugar o en contacto íntimo con la víctima. Barzola era uno de ellos.

Ahora el juez Ortiz rechazó el pedido de prescripción de los defensores del imputado. El magistrado sostuvo que declarar la prescripción “implicaría el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido”.

Caso Dalmasso: Macarrón absuelto por falta de pruebas. El fiscal Rivero no acusó al viudo de Nora

Barzola cambió de defensores después de que los primeros que tuvo renunciaran. El actual, Zacarías Ramírez Rigo, mantuvo el pedido de prescripción, que fue rechazado en las últimas horas.

Oportunamente, el fiscal Jávega dijo que el crimen no prescribió, ya que si bien las causas donde el Código Penal establece la pena de prisión perpetua prescriben a los 15 años, “el paso del tiempo se interrumpió en varias oportunidades en el marco de esta investigación judicial”.

Precisó que “mientras estaban imputados Marcelo Macarrón y Facundo Macarrón [esposo e hijo de la víctima], ese tiempo se descontó de la prescripción”.

El esposo de Dalmasso, un reconocido médico traumatólogo de Río Cuarto, fue por un jurado popular en julio de 2022. Había llegado al juicio acusado de ser el instigador del crimen.