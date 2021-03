El compromiso de los vecinos fue clave para rescatar a la menor en Luján

Marina, una vecina de Luján, regresaba de dejar a su hija en el jardín de infantes. Circulaba por la calle La Plata cuando se cruzó con el hombre que iba en una bicicleta negra con una niña atrás, cubierta con una caja de cartón. En ese momento, la mujer llamó al número de emergencias 911 para avisar a la policía que había encontrado a M. y al secuestrador.

Mientras indicaba la dirección en la que circulaba el acusado, la vecina comenzó a seguir al sospechoso. Al mismo tiempo, Fernando, un camionero que trabaja para un corralón de materiales, se cruzó al ciclista en la esquina de Buenos Aires e Independencia y se sumó a la improvisada persecución civil, que se desarrolló a través de seis cuadras.

La caravana dejó La Plata, dobló por Gamboa, pasó San Martín y después, Bartolomé Mitre. Al llegar al cruce con Las Heras apareció en escena el móvil del Comando de Prevención Comunal, tripulado por Marianela Ledesma y Diego Álvarez, que había llegado en respuesta a los llamados que Marina y Fernando hicieron al 911.

En ese momento, Marina cortó la comunicación con la operadora del 911 y el uniformado que conducía el móvil interceptó al ciclista. Cuando los efectivos se abalanzaron sobre el sospechoso, la bicicleta se cayó y, en el lugar, se escuchó a una niña que rompió en llanto. Al levantar la caja de cartón, los policías hallaron a M. y la oficial abrigó a la niña con su campera.

Eran las 8.05 y se cumplían 72 horas desde que el acusado Carlos Alberto Savanz (o Sierra, por las dos identidades con las que fue registrado) se llevó a la niña de la carpa en la que vivía con su madre, a un costado de la colectora de la autopista Dellepiane y Escalada, en Villa Lugano.

Carlos Savanz fue detenido cuando estaba en Luján con M. la menor de siete años que fue buscada durante tres días

“Cuando me crucé con el ciclista se me representó la imagen que había visto tantas veces en los noticieros. Hice una vuelta a la manzana y comencé a seguirlo. Pasé junto a un camión del corralón de materiales y el chofer me hizo señas de que también lo reconoció. Entonces, comenzamos a seguirlo”, recordó Marina.

Savanz quedó detenido, acusado de ser el presunto responsable de sustracción, retención y ocultamiento de una menor de 10 años, un delito castigado con penas de entre 5 y 15 años de prisión. Custodiado por una inusitada cantidad de efectivos de la policía bonaerense, el imputado fue entregado los uniformados de la Policía de la Ciudad que lo trasladaron para que sea indagado por la fiscal de Instrucción Laura Belloqui.

En tanto, la niña fue llevada al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde la sometieron a una serie de estudios en los que se aplicó el protocolo para investigar posibles abusos. Previamente, la policía que la rescató le dio un té caliente y galletitas. Según los uniformados, la niña tenía hambre y frío.

La menor había pasado tres noches a la intemperie. El hombre que la raptó recorrió más de 70 kilómetros desde Villa Lugano hasta Luján. Apenas un corto tramo de ese trayecto fue realizado en tren, desde Liniers hasta Castelar.

Cruces en la investigación

Luego de ser encontrada M., quedaron al descubierto peleas internas entre los investigadores, ya que el ministro bonaerense Sergio Berni discutió con vehemencia con el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.

Antes de ese choque político, los detectives habían determinado que el lunes por la tarde Savanz y la menor habían pasado por el zoológico de Luján. Cuando los policías llegaron a General Rodríguez, donde se instaló el comité de crisis, el acusado le había sacado veinte kilómetros de ventaja al ingresar en el partido de Luján.

Entre el martes y el miércoles, Savanz deambuló con la niña entre las casas de fin de semana de la zona y las adyacencias de Instituto de Menores Alvear, entre la Universidad de Luján y la estación de trenes.

A pocos metros de allí se lo cruzó Laura. Según relató la vecina, docente de profesión, en el llamado al 911 el miércoles, a las 20, el acusado estaba solo, sin la niña. Cuando lo miró, el imputado bajó la cabeza y salió del circuito aeróbico. Ayer, a tres cuadras de ese lugar, lo detuvieron y rescataron a M. Igual que Laura, otros veinte vecinos llamaron al 911, entre el miércoles a la noche y la madrugada de ayer, para avisar que habían observado al acusado en Luján.

En el hospital, la menor tuvo un breve encuentro con su madre, su abuela y su tía. Después del mediodía, acompañada por la fiscal Belloqui y una psicóloga de la Dirección General de Orientación y Protección a las Víctimas, fue trasladada al Hospital Garrahan, donde pasó la noche.

El detenido fue trasladado con un fuerte operativo de seguridad Ricardo Pristupluk - LA NACION

Hasta que la Justicia decida si la restituye a la madre, la menor quedará bajo la tutela del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces.

Con respecto al imputado, quedó alojado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en Madariaga y General Paz. Desde allí lo trasladarán a los tribunales porteños, donde será sometido a un estudio psicológico para determinar si es imputable.

Además de la sustracción de la niña, Savanz enfrenta otro proceso por el abuso sexual de la hija de su pareja en Guernica, ocurrido en julio pasado.

Conforme a los criterios de Más información