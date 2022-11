Habló Laura, la hermana de Andrés Blaquier: “Vivimos en una ruleta rusa y no se hace nada para que deje de pasar”

escuchar

Laura Blaquier habló hoy sobre el asesinato de su hermano, el empresario e ingeniero agrónomo Andrés Blaquier, cuando una pareja de jóvenes motochorros lo mató a tiros para robarle su moto en la Autopista Panamericana, y dijo: “Vivimos en una ruleta rusa y no se hace nada para que deje de pasar”.

La hermana del directivo de la empresa Ledesma, en diálogo con Eduardo Feinman, en Radio Mitre, destacó que la delincuencia afecta a todos los argentinos por igual y deseó que en algún momento “se terminen las muertes injustas por la violencia que hay en el país” ya que se vive “en una ruleta rusa”.

“Me parece importante decir que en nuestro país esto es algo que pasa todos los días porque todos los días hay familias que quedan destruidas por la inseguridad. Este fin de semana le tocó a Andrés. Todos los días, una familia argentina pierde un familiar por alguna cosa material. Andrés Blaquier, Juan Pérez o una familia de un barrio humilde, somos todos iguales. Somos todos hermanos, madres, hijos que pierden familiares”, lamentó.

Laura Blaquier dijo que la violencia se ve “todos los días” en los noticieros. “Ahora nos tocó estar del otro lado a nostros. Pero esto es algo que viven las familias argentinas todos los días. Vivimos en un país que es una ruleta rusa. De repente te toca y sabés que le va a tocar a alguien más”, dijo.

Así, cuestionó a las fuerzas de seguridad y a la dirigencia al decir: “Va a pasar, porque no se hace nada para que esto deje de pasar. Sea Andrés o Juan de los Palotes, hay que hacer algo por los argentinos que mueren en nuestro país. Tenemos un país increíble y nos estamos matando porque no ponemos las cosas en orden, porque no hay reglas”.

“Muere mucha gente cuando muere un familiar. Se destruyen muchas vidas. Hay grupos que se llenan la boca con los DDHH y la igualdad ¿Por qué no empezamos a hacer Justicia para que esto no pase todos los santos días? Y somos todos iguales. Y no empezar porque murió Andrés Blaquier, sino porque murió un ser humano más como el que murió la semana pasada y como el que capaz lamentablemente muera esta semana”, afirmó.

Ayer por la tarde se realizó el sepelio del empresario, en el cementerio Jardín de Paz, ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la colectora de la Panamericana camino a Pilar.

Estuvo presente Magdalena de Elordy, la viuda de Blaquier, que viajaba en la moto junto a él cuando ambos sufrieron el asalto. Ella sufrió una lesión en su pierna izquierda que la obligó a movilizarse en sillas de ruedas. Elordy y sus hijos recibieron abrazos y condolencias de familiares, amigos y seres queridos que participaron de la ceremonia.

Por otra parte, consultada acerca de cómo fueron abordados Blaquier y su esposa cuando circulaban por la Panamericana, dijo: “Estaban andando y la moto se les cruzó y él bajó la velocidad porque pensó que se estaban cayendo de la moto, eran unos chicos jóvenes. Y le disparó, ella no lo vio porque salió volando de la moto y no vio más nada”.

Andrés Blaquier fue asesinado el sábado a las 18.54 de un disparo en el pecho, cuando le robaron la moto en la que andaba sobre el kilómetro 50 de la Panamericana.

El matrimonio se desplazaba por el carril lento de la autopista, en sentido a Pilar, en una moto BMW GS 1200 negra. Unos cientos de metros antes de la salida a Derqui, en el kilómetro 50 de la Panamericana, una moto verde se les puso a la par. El rodado era conducido por Brisa de los Ángeles Villarreal, de 18 años, junto a Luciano Jesús González, alias “Lucianito”, también de 18 años y con antecedentes por robo calificado.

Tras sobrepasarlos el ladrón realizó disparos y un proyectil impactó en el pecho del ingeniero agrónomo, encargado del Negocio Agropecuario de la familia propietaria del histórico Ingenio Ledesma. Blaquier se desmoronó herido gravemente y su esposa al caer se dio un fuerte golpe que le provocó una fisura en la rótula.

Una pareja que circulaba acompañando a Blaquier lo asistió y pidió ayuda. El que disparó, en tanto, se subió a la BMW y su novia continuó en la moto con la que hicieron el aslato. Ambos huyeron en la dirección contraria y llegaron hasta el kilómetro 39, poco antes de la salida a Manuel Alberti/Garín, donde el asaltante que pilotaba la poderosa moto perdió el control y cayó.

Personal policial encontró el vehículo robado contra el guardarraíl, en el kilómetro 39 de Panamericana, mano a Capital, a la altura del shopping Tortugas Open Mall (TOM). Según dijeron testigos, el que iba en la moto de alta gama la dejó tirada, se subió a la Benelli verde y escaparon hacia la zona de Maquinista Savio.

Blaquier fue asistido y trasladado rápidamente en una ambulancia del SAME hasta el hospital Sanguinetti, de Pilar, donde murió poco después, como consecuencia de la herida de bala en el tórax. Fuentes de la familia aseguraron a LA NACION que Blaquier había hablado sobre la posibilidad de que le sustrajeran la moto y había asegurado que de ninguna manera se iba a resistir ante una amenaza de robo.

Personal de la Policía Vial Pilar y del Comando de Patrulla Pilar trabajaron en el lugar junto con Policía Científica, que efectuó los peritajes del hecho. La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 de Pilar, a cargo del fiscal Gonzalo Agüero, que en la tarde del domingo le tomó declaración indagatoria a Brisa Villarreal, que se negó a declarar. Tras ello, pidió al juez de Garantías de San Isidro Nicolás Ceballos que convirtiera en detención formal el arresto provisional de la joven, detenida el sábado a la noche en un departamento de la calle Haití al 4400, en la localidad de Lagomarsino.

González, el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Blaquier, fue detenido ayer a la madrugada. La policía bonaerense logró su detención también en una casa situada en Lagomarsino, en el límite de los partidos de Pilar y Escobar. La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Pilar.

