El crimen de Kia Gómez: declaró Florencia, la madre de la niña asesinada, y reconoció a uno de los delincuentes

La madre de Kim Gómez, la niña asesinada por dos delincuentes menores de edad en La Plata, declaró y reconoció a uno de los delincuentes, aunque al otro dijo que no lo pudo ver “tanto”.

Su comparecencia se dio días antes de que la jueza María José Lescano dictamine qué pasará con el menor de 14 años detenido y sindicado como ser el que intentó arrojar por la ventana del auto en movimiento a la niña que quedó enganchada con el cinturón de seguridad.

Florencia, madre de la niña y quien protagonizó el brutal robo que terminó con la vida de su hija, dio testimonio frente a la fiscal platense Carmen Ibarra, quien confirmó que la mujer reconoció al chico de 17 años, aunque al de 14 no “pudo verlo tanto”.

De acuerdo al testimonio brindado ayer y que reproduce la agencia Noticias Argentina, Florencia contó que el mayor fue quien la obligó a bajarse del auto, la tiró al piso y se subió del lado del conductor.

Los detenidos por el crimen de Kim Gómez son dos menores de 17 y 14 años

Además, destacó que pudo advertir que había alguien más de menor estatura, pero no pudo verle bien la cara, ya que todo sucedió rápido.

“Se están tomando más testimonios y haciendo diligencias”, destacó Ibarra acerca de cómo continúan estas próximas jornadas.

Este viernes habrá una nueva audiencia de relevancia en el Juzgado de Menores N°1. Es que la jueza responderá a la solicitud de la fiscal de que el chico de 14 años siga bajo esta modalidad de máxima seguridad hasta que alcance la mayoría de edad.

En paralelo, como sucedió el viernes pasado, se espera una masiva marcha frente al Juzgado para reclamar justicia por el brutal crimen que estremeció a la ciudad. “Todos somos Kim. Salgan a la calle desde donde estén con sus dibujos y carteles”, expresa el flyer de la marcha convocada por la familia.

Mataron a una nena de 7 años en un robo en La Plata

“Destrozaron a mi bebé”

Este viernes al mediodía habló por primera vez Florencia, la madre de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada el martes en medio de un robo en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió cuando los delincuentes, ambos menores de edad, se llevaron el auto de la mujer con la víctima dentro del vehículo. “Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes”, dijo, acompañada de Marcos Gómez, su expareja y padre de Kim.

“Que se haga justicia. Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes. No nos dejen solos, ayúdenos en todo lo que puedan”, pidió Florencia en diálogo con la prensa tras reunirse con la jueza María Lescano que, según la madre de Kim, “los atendió bien”.

Además, la mujer reveló que vio en persona a los acusados, los dos menores de 14 y 17 años; este último se negó a declarar. “No les puedo decir nada, pero los miré, los vi”, dijo en un visible estado de conmoción, al igual que los vecinos que ya realizaron repetidas marchas en reclamo por más seguridad en la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof.

En tanto, al ser consultada sobre qué le diría a los integrantes del arco político, pidió: “Por favor hagan algo, que se muevan, que no dejen así todo como está”. El caso ya había tomado carácter político cuando este jueves el gobernador bonaerense aseguró que algunos dirigentes “quieren ganar un voto” en medio de una “campaña electoral”. Las tensiones también aumentaron luego de que el presidente Javier Milei pidiera este viernes por la mañana la renuncia del gobernador e intervenir la Provincia.

Por su parte, Marcos dijo que también pudo ver al detenido. “Estoy muy herido. Pude ver a uno de los chicos a la cara. Me quiero guardar las cosas que sentí porque tuve muchas sensaciones, feas, malas, incluso buenas. No le deseo a nadie esto. Hagamos las cosas para que nadie más tenga que pasar por esto. Le pude decir algunas cosas al chico de 17 años y me siento mejor. Estos chicos se tienen que hacer responsables”, sostuvo.

Y agregó: “Somos gente de barrio. Venimos de abajo, somos humildes. Cuando éramos chicos pasamos hambre, pero jamás robamos. A los chicos que están en un mal camino les diría que piensen, porque nos arruinan. Y a los papás les diría ‘si tu hijo está mal, ayudalo, no lo tires a la calle’”.

El homicidio de la niña, que generó conmoción, ocurrió el martes alrededor de las 20. Dos delincuentes, de 14 y 17 años, robaron un auto que estaba estacionado frente a un supermercado de esa ciudad bonaerense, en el barrio Altos de San Lorenzo. Dentro del coche estaba Kim esperando por su mamá. Los ladrones emprendieron la huida y la niña falleció unas cuadras más adelante. De acuerdo con las imágenes que se conocieron sobre el hecho, la menor quedó colgada del auto y fue arrastrada al tiempo que se golpeaba contra el asfalto. El cinturón de seguridad la mantuvo sujeta, dejando parte de su cuerpo suspendido en el aire. Su cabeza golpeó contra el piso, causándole traumatismo craneal que se presume fue la causa de su muerte.

LA NACION

