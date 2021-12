El novio y la amiga de Nancy Videla se quebraron al hablar del femicidio y apuntaron contra el dueño del inquilinato

Después de que se confirmara que es de Nancy Videla el cuerpo hallado anoche en un inquilinato de Ingeniero Budge, Alan, el novio de la víctima, habló con los medios sobre el hecho y afirmó: “La encontramos de la forma más horrenda”. Asimismo, dijo desconocer el vínculo que unía a la mujer de 31 años y a su presunto femicida: el jubilado de 70 que es dueño del lugar donde fue descubierto el cadáver.

“Obviamente estoy mal, por el dolor que llevo y por el dolor que lleva la familia, porque no era la forma en la que queríamos encontrarla”, fueron las primeras palabras del hombre, que agregó: “La encontramos de la forma más horrenda y ahora lo único que voy a pedir por ella es justicia”.

Alan, el novio de Nancy Videla LN+

Ante la consulta sobre Damián Lezcano Mendoza, el jubilado detenido por el femicidio de la joven, Alan aseguró: “No conocíamos a este hombre. Me fui enterando a partir de las amigas, que me fueron diciendo en estos días. Anoche nos fuimos enterando de la forma en la que este hombre actuaba con los inquilinos”.

Sobre la posibilidad de que la mujer hubiese acudido a Lezcano por falta de dinero, expresó: “Nancy por lo que me decía ahorraba a partir de su trabajo. A la amiga le preguntó por un prestamista, pero a mí no. Si me hubiese comentado algo yo la hubiera ayudado”. E insistió: “Yo no sé el vínculo que tenía con ella este hombre ni por qué hizo lo que hizo. No lo conozco. No sé qué pudo haber pasado y Me gustaría saberlo. Entender para qué fue realmente”.

Respecto de la investigación desarrollada hasta el momento, dijo estar “conforme” con el accionar de las autoridades, que permitió poner fin a la búsqueda de su novia. Sin embargo, consideró que ahora es necesario que se llegue a una condena justa contra el femicida y anticipó la realización de una marcha con el objetivo de visibilizar esa demanda.

Por último, recordó a su expareja y lamentó lo ocurrido. “Me llevo lo mejor que viví con Nancy. Me voy a guardar eso. Con ella vivíamos el presente y proyectábamos un futuro para adelante”, concluyó.

“No es un hombre, es un monstruo”

Más tarde, Gabriela, una de las amigas de Nancy que impulsó las marchas y la denuncia en los medios de comunicación, también habló sobre lo ocurrido y apuntó contra el dueño del inquilinato: “Varias vecinas nos dijeron que era un violador, que acosaba… nos dijeron varias cosas de este hombre, que no es un hombre, es un monstruo, un violador, un asesino”, dijo con la voz quebrada.

Gabriela, una amiga de la joven asesinada LN+

La joven confirmó que ella, el novio de Nancy y demás allegados se movilizarán para que el presunto femicida reciba la pena correspondiente. Además, destacó el papel de los que amaban a la joven asesinada para que se activara hace unos días la búsqueda de su amiga.

“Nos vamos a movilizar para pedir justicia, porque si no le pedíamos a los medios y si los medios no nos ayudaban, Nancy no aparecía. Iba a ser como que desapareció del mundo”, dijo la joven para luego leer un escrito de agradecimiento.

“Les queremos agradecer a los medios porque gracias a ellos esto se pudo mover. Siete días que no aparecía y la encontramos... Quiero agradecer a todos los periodistas, a Ávila Cristina de la Secretaría de Seguridad, a Tamara Gómez y Daniela Viña de la Secretaría de Género y a Pollicino Carla de Asistencia a la Víctima; a todos los vecinos y la gente que ayudó en la búsqueda de Nancy y pedimos que se haga justicia”, terminó para luego ser abrazada por el resto de sus amigas.