El exmarido de Julieta Prandi pidió la nulidad del juicio, su absolución y la “inmediata libertad”

Hace 20 días, el empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de cárcel por haber sido culpable del delito de abuso sexual. Para el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, a cargo del juicio, causó un grave daño en la salud mental de la víctima, la actriz y modelo Julieta Prandi y madre de dos de sus hijos. Ahora, su defensa pidió la nulidad del debate, la absolución “por el beneficio de la duda” y la “inmediata libertad”.

Así se desprende de la “interposición del recurso de Casación”, un escrito de 104 páginas, presentado por el nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia, ante el tribunal dictó la sentencia.

“Quiero indicar que tratándose de la revisión de una sentencia cuya consecuencia más significativa es que mi representado fue hallado culpable de la supuesta comisión de un delito sumamente grave, como es el abuso sexual con acceso carnal, resulta imprescindible, por tratarse de una garantía mínima, que la sentencia condenatoria sea revisada hasta en el más mínimo detalle. También, de forma subsidiaria y por la labor que me compete como defensor, cuestionaré la calificación legal adoptada, así como también el monto de la pena impuesta. En el mismo norte, la medida de coerción impuesta”, sostuvo Sicilia en los puntos iniciales de su presentación.

El momento en el que Contardi fue condenado

El fallo recurrido fue dictada por los jueces Lucía María Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar.

“El accionar de Contardi ha sido un trabajo minucioso y diagramado a socavar la personalidad de J. L. P. [Prandi] a un punto tal que los abusos sexuales eran una parte más de su vida cotidiana, pero no era el único tipo de violencia que padecía la sexual, sino que esto formaba parte del cuadro de violencia de género que incluía la [violencia] psicológica, física y la económica”, afirmaron los magistrados en su resolución.

Sicilia tomó la defensa de Contardi pocas horas después de la sentencia. En su recurso sostuvo: “Se le ha hecho renunciar sin conocimiento ni información a su derecho constitucional de ser juzgado por sus pares [en un juicio por jurados]. Se le ha hecho renunciar de forma posterior a la elevación a juicio, violentando la letra expresa de la ley. Se le ha hecho renunciar sin la entrevista personal con el juez que marca el Código de Procedimientos a fin de garantizar que comprenda la semejante decisión que supuestamente había tomado. Yendo a la expresa letra del escrito, ni siquiera renunció, sino que se conformó con la integración de tribunal colegiado. Ni siquiera la renuncia fue expresa. Y esta situación sucedió por un renglón, en un escrito de cinco páginas, por una firma inserta. Cuando el señor defensor oficial tomó las riendas de la causa le explicó el derecho al que había renunciado y por ello peticionó que se haga lugar a ser juzgado por sus pares”.

Claudio Contardi fue condenado a la pena de 19 años de prisión Fabián Marelli

Sicilia también sostuvo que su asistido estuvo indefenso porque su primer abogado, Juan Carlos García Dietze, renunció cuando empezó la última feria judicial, poco antes del comienzo del debate.

“Un punto escandaloso en cuanto a la violación del derecho de defensa de Contardi fue la imposibilidad de contar con tiempo suficiente para poder preparar el juicio, realizar una teoría del caso que pudiera ser igual o distinta de la del anterior letrado y ofrecer testigos. Lamentablemente, esto último no se hizo para crear un contexto que pudiese desbaratar la voz unidireccional de la acusación. Mi asistido estuvo indefenso. Su defensor particular renunció el 18 de julio de 2025, el día que comenzaba la feria invernal. El defensor oficial se encontró con semejante causa, con los plazos encima y pidió postergación del debate. Solo le dieron dos días”, dijo Sicilia.

Otro de los puntos sobre los cuales se explayó Sicilia fue el de la “posibilidad de ejercer la defensa en juicio”.

“El señor Contardi estuvo en triple desventaja. En primer lugar, debió enfrentar dos acusaciones. En segundo término, a mi humilde entender, no se han desplegado la totalidad de los medios probatorios válidos tendientes a acreditar la posición defensista en cuanto a los extremos en pugna. Del mismo modo, en cuanto a la incorporación de resoluciones, no se mostró la película completa. Tercero. No obstante lo expuesto, los pocos medios de evidencia que presentó para dar contexto y/o explicar que en ninguna entrevista posterior a la separación habló de abusos, tampoco fueron admitidos”, afirmó el abogado defensor.

Para finalizar, Sicilia explicó: “Por los graves errores que concluyen en una severa violación a los derechos constitucionales de Contardi, solicito que se nulifiquen las actuaciones desde la conformidad de la integración del tribunal colegiado por haber precluido la etapa y por no haberse llevado adelante la audiencia con el magistrado, siendo que el imputado le manifestó al defensor oficial su voluntad expresa de ser sometido a juicio por jurados. En ese marco, que se disponga la inmediata libertad. Por otro lado, también debe nulificarse el debate, puesto que no se les concedió a los defensores el tiempo y los medios adecuados para la defensa, violentando la defensa eficaz. Asimismo, pretendo que, con base en la prueba rendida en debate, se absuelva a Contardi por el beneficio de la duda".