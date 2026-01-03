“El final de la pesadilla está llegando”, dijo la esposa del gendarme detenido en Venezuela

María Alexandra Gómez recibió con esperanza la noticia de la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos. Su esposo, el gendarme argentino Nahuel Gallo, se encuentra detenido de manera ilegal por el Estado bolivariano desde el 8 de diciembre de 2024.

“Hola buenos días, aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela. Confío plenamente en Dios, que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor pronto. PD: es el mejor regalo de cumpleaños que Víctor podrá recibir. Después de 391 días en Desaparición Forzada podemos decir que el final de esta pesadilla está llegando”, expresó Gómez, esperanzada por un futuro encuentro del gendarme con ella y con su hijo.

El Gobierno, por su parte, espera que el cambio de situación en Venezuela posibilite la repatriación del gendarme, capturado por las fuerzas de Maduro cuando había llegado a ese país para visitar a familiares de su esposa.

Un día antes de la incursión de tropas norteamericanas que arrestaron a Maduro, la esposa del gendarme había recordado en las redes sociales que un año antes había podido ver las primeras imágenes de su esposo luego del arresto, a partir de fotografías difundidas por el gobierno de Venezuela.

“Hace un año de esto, el 2 de enero del 2025 a las 7pm el Ministerio Público encabezado por el Fiscal General Tarek Williams Saab difundió este material. Unos videos y unas fotos con carencia de todo. Sin ubicación, ni fecha exacta de cuando fueron tomadas, sin saber en qué circunstancias las hicieron, el porqué Nahuel caminaba de un lado a otro. Es lo único que tenemos de Nahuel Agustín Gallo, 390 días han pasado desde que lo escuché por último vez, es lamentable y doloroso seguir con esta situación. Sigo confirmando lo que he denunciado desde el primer día. La violación a los Derechos Humanos, al Debido Proceso, a su dignidad. Nahuel es inocente y tiene que volver a casa. Ya basta. Es una desaparición forzada y es un crimen de lesa humanidad”, publicó Gómez ayer en su cuenta en X.

La esperanza de la esposa del gendarme que se encuentra en condición de preso político del régimen chavista tuvo eco en el Gobierno Nacional.

En un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei dejó firme su apoyo a la captura del hombre fuerte de Venezuela por parte de la administración de Donald Trump. “Con la caída de Maduro, el presidente de la Nación, Javier G. Milei, expresa su apoyo para que las autoridades legítimamente electas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, y en especial el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas”.

Ese texto concluye con la reiteración del pedido por la liberación de Nahuel Gallo, “quien todavía se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, y recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal”.

En una entrevista con LN+, el Presidente recordó el caso del gendarme detenido en Venezuela y aseguró que el Gobierno redobló los esfuerzos para garantizar su liberación. “Nosotros ya estábamos trabajando para buscarle una salida al gendarme Nahuel Gallo. Ahora estamos redoblando los esfuerzos para tratar de que vuelva con vida a la Argentina. Con el cambio de régimen, las chances de sacarlo de Venezuela son más altas, eso es evidente”.