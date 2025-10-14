El fiscal del triple crimen confirmó que los asesinatos “están esclarecidos”

Adrián Arribas dio detalles de las investigación y en ese sentido anticipó que falta detener a los prófugos e identificar a dos o tres personas más; también afirmó que en las próximas horas se conocerán los informes preliminares de los teléfonos de los detenidos
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, dio a conocer este martes nuevos avances en la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Ante el micrófono de LN+, confirmó que los asesinatos están esclarecidos, al tiempo que precisó: “Falta detener a los prófugos e identificar a dos o tres personas”.
Durante la habitual conferencia de prensa que realiza por la mañana, Arribas señaló que hoy llegarían los informes preliminares de los teléfonos de los detenidos.
En la misma línea, consultado acerca de los celulares de las víctimas, aclaró: “No hay novedades, estamos haciendo un procedimiento para ver si podemos recuperar las conversaciones de las chicas de WhatsApp”.
Noticia en desarrollo
