El fiscal del triple crimen confirmó avances en la investigación: “A Pequeño J lo tenemos en el lugar del hecho”

Adrián Arribas aseguró este viernes en rueda de prensa que “la cooperación entre las policías de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires fue más que exitosa”; además, precisó la participación de cuatro vehículos durante la noche de los asesinatos
- 2 minutos de lectura'
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, manifestó este viernes en rueda de prensa que a “Pequeño J”, supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, “lo tenemos en el lugar del hecho”. La afirmación deviene del cruce de información de las cámaras de seguridad entre las policías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
“No tengo más que palabras de agradecimiento: surgieron muchísimas pruebas nuevas para la causa. Material crudo y muy importante”, recalcó Arribas. “Todos los elementos que veníamos incorporando a la causa fueron corroborados hasta dos días después del crimen”, adelantó.
En palabras del fiscal, “las cámaras de seguridad fueron cruciales, porque quedaron comprobadas muchas de las hipótesis que teníamos”. Consultado sobre el móvil de los asesinatos, Arribas respondió: “Ahora lo tenemos más confirmado y se trata del robo de droga”.
Por otro lado, el funcionario precisó la participación de cuatro vehículos durante la noche de los asesinatos y sindicó a Víctor Sotacuro como “coautor del hecho”. “En los próximos días puede haber más allanamientos”, concluyó Arribas.
Otras noticias de Narcotráfico
- 1
Cortaron un alambrado perimetral, entraron en un barrio cerrado y se llevaron miles de dólares
- 2
“Te vas a pasar para el otro lado”: prisión preventiva para un enfermero del PAMI acusado de vender fentanilo
- 3
Qué se sabe del triple crimen de Florencio Varela hoy, viernes 10 de octubre
- 4
Triple crimen: quiénes vieron en vivo la filmación de las torturas de las víctimas