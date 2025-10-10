El fiscal del triple crimen confirmó avances en la investigación: “A Pequeño J lo tenemos en el lugar del hecho”

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, manifestó este viernes en rueda de prensa que a “Pequeño J”, supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, “lo tenemos en el lugar del hecho”. La afirmación deviene del cruce de información de las cámaras de seguridad entre las policías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Arribas brindo nuevos detalles sobre la causa del triple crimen

“No tengo más que palabras de agradecimiento: surgieron muchísimas pruebas nuevas para la causa. Material crudo y muy importante”, recalcó Arribas. “Todos los elementos que veníamos incorporando a la causa fueron corroborados hasta dos días después del crimen”, adelantó.

En palabras del fiscal, “las cámaras de seguridad fueron cruciales, porque quedaron comprobadas muchas de las hipótesis que teníamos”. Consultado sobre el móvil de los asesinatos, Arribas respondió: “Ahora lo tenemos más confirmado y se trata del robo de droga”.

Por otro lado, el funcionario precisó la participación de cuatro vehículos durante la noche de los asesinatos y sindicó a Víctor Sotacuro como “coautor del hecho”. “En los próximos días puede haber más allanamientos”, concluyó Arribas.