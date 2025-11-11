El fiscal dio detalles del hallazgo del cuerpo de Débora cerca de un lago en Necochea: “Estaba bajo tierra”

El fiscal Walter Pierrestegui brindó detalles en LN+ acerca del hallazgo del cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle, quien estaba desaparecida desde el sábado en Necochea. “Estaba bajo tierra, completamente vestida”.

En ese marco, reveló que hubo muchas hipótesis acerca del paradero de la mujer aunque el equipo de búsqueda estaba abocado a encontrarla con vida. “La estábamos buscando desde el domingo buscando. El lugar es muy amplio, con mucha vegetación. Cada día se acercó más gente para ayudar”, afirmó.

Consultado sobre los signos que presentaba el cuerpo de Débora, el fiscal subrayó: “No puedo asegurar signos porque la autopsia se va a realizar a las 17 horas”. Sobre este punto, indicó que las cámaras del camping fueron una gran herramienta para delimitar el sector.

“Hubo mucha gente trabajando para que esto terminara de la mejor manera y, lamentablemente, no fue así”, lamentó.

Hablo el fiscal Walter Pierrestegui sobre la investigacion en Necochea

Cómo encontraron el cuerpo de Débora

El fiscal indicó que la víctima fue encontrada bajo tierra, completamente vestida: “Es lo único que puedo asegurar -aclaró-”. “La persona [el detenido] fue indagada ayer por femicidio, a pesar de no tener la certeza”, dijo.

Aseguró, en tanto, que había indicios de que era “el triste resultado” de la causa, al tiempo que remarcó que el aprehendido se negó a declarar. “Se le solicitó una pericia psiquiátrica y no accedió, lo cual es llamativo”, agregó.

Este martes encontraron el cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle

El detenido llamó a Débora durante la madrugada del domingo

Pierrestegui señaló que el detenido colaboró en la causa otorgando la clave de acceso a su teléfono celular.

En medio de la investigación por un posible femicidio, la Policía detuvo a la pareja de Débora

Luego de lograr desbloquear el dispositivo móvil, los investigadores hallaron diferentes mensajes de texto y de WhatsApp aunque lo más llamativo fue una llamada efectuada desde el celular del sospechoso al de la víctima a las 4.30 de la madrugada del domingo 9.

Cómo es la zona donde apareció el cuerpo de Débora

Defensa Civil, guardaparques, Policía Ecológica y áreas municipales de prevención trabajaron coordinadamente en rastrillajes y patrullajes en la zona costera, cercana al camping donde Débora había sido vista por última vez, el sábado a la noche.

La zona donde se realizan rastrillajes

Además, de acuerdo a lo consignado por el medio local, autoridades analizaron cámaras de seguridad y entrevistaron testigos para reconstruir el recorrido que realizó la mujer antes de su desaparición.