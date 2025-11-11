El fiscal dio detalles del hallazgo del cuerpo de Débora cerca de un lago en Necochea: “Estaba bajo tierra”

La mujer había sido vista por última vez el sábado por la noche en la ciudad balnearia; durante la investigación, la policía detuvo a su pareja, principal sospechoso de posible femicidio; “Él la llamó a las 4.30 de la madrugada del domingo 9″, afirmó Walter Pierrestegui en LN+
- 3 minutos de lectura'
El fiscal Walter Pierrestegui brindó detalles en LN+ acerca del hallazgo del cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle, quien estaba desaparecida desde el sábado en Necochea. “Estaba bajo tierra, completamente vestida”.
En ese marco, reveló que hubo muchas hipótesis acerca del paradero de la mujer aunque el equipo de búsqueda estaba abocado a encontrarla con vida. “La estábamos buscando desde el domingo buscando. El lugar es muy amplio, con mucha vegetación. Cada día se acercó más gente para ayudar”, afirmó.
Consultado sobre los signos que presentaba el cuerpo de Débora, el fiscal subrayó: “No puedo asegurar signos porque la autopsia se va a realizar a las 17 horas”. Sobre este punto, indicó que las cámaras del camping fueron una gran herramienta para delimitar el sector.
“Hubo mucha gente trabajando para que esto terminara de la mejor manera y, lamentablemente, no fue así”, lamentó.
Cómo encontraron el cuerpo de Débora
El fiscal indicó que la víctima fue encontrada bajo tierra, completamente vestida: “Es lo único que puedo asegurar -aclaró-”. “La persona [el detenido] fue indagada ayer por femicidio, a pesar de no tener la certeza”, dijo.
Aseguró, en tanto, que había indicios de que era “el triste resultado” de la causa, al tiempo que remarcó que el aprehendido se negó a declarar. “Se le solicitó una pericia psiquiátrica y no accedió, lo cual es llamativo”, agregó.
El detenido llamó a Débora durante la madrugada del domingo
Pierrestegui señaló que el detenido colaboró en la causa otorgando la clave de acceso a su teléfono celular.
Luego de lograr desbloquear el dispositivo móvil, los investigadores hallaron diferentes mensajes de texto y de WhatsApp aunque lo más llamativo fue una llamada efectuada desde el celular del sospechoso al de la víctima a las 4.30 de la madrugada del domingo 9.
Cómo es la zona donde apareció el cuerpo de Débora
Defensa Civil, guardaparques, Policía Ecológica y áreas municipales de prevención trabajaron coordinadamente en rastrillajes y patrullajes en la zona costera, cercana al camping donde Débora había sido vista por última vez, el sábado a la noche.
Además, de acuerdo a lo consignado por el medio local, autoridades analizaron cámaras de seguridad y entrevistaron testigos para reconstruir el recorrido que realizó la mujer antes de su desaparición.
- 1
Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados
- 2
Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
- 3
Savarino estalló contra Makintach: “Miente, engaña y armó un documental sin autorización del tribunal”
- 4
Habló la chica que fue víctima de un violento asalto con motochorros: “Me arrastraron varios metros; no fui consciente”