Intensa búsqueda de una mujer en Necochea: detuvieron a su pareja e investigan un posible femicidio

Débora Damaris Bulacio del Valle, de 38 años, fue vista por última vez el sábado por la noche en la ciudad balnearia; durante el operativo de búsqueda, la Policía encontró prendas que podrían ser de la mujer

Débora Damaris Bulacio del Valle fue vista por última vez el sábado a la noche
Una mujer de 38 años, identificada como Débora Damaris Bulacio del Valle, fue vista por última vez el sábado por la noche en Necochea. Según indicaron en LN+, la Policía detuvo a su pareja -apuntado como principal sospechoso, quien se negó a declarar.

Por el caso, se desplegó un gran operativo de búsqueda con el objetivo de encontrar a la mujer. Según consignó el medio local Diario Necochea, las autoridades locales ordenaron la investigación por posible femicidio, que se inició el fin de semana y continúa con la participación de diversas fuerzas.

Alrededor de 80 efectivos de la Policía de Necochea se encuentran abocados a las tareas, que se concentran en la playa y en el Parque Miguel Lillo, especialmente en la zona conocida como “el caño”, donde se hallaron prendas personales que pertenecerían a Débora.

Noticia en desarrollo

