Intensa búsqueda de una mujer en Necochea: detuvieron a su pareja e investigan un posible femicidio

Una mujer de 38 años, identificada como Débora Damaris Bulacio del Valle, fue vista por última vez el sábado por la noche en Necochea. Según indicaron en LN+, la Policía detuvo a su pareja -apuntado como principal sospechoso, quien se negó a declarar.

Por el caso, se desplegó un gran operativo de búsqueda con el objetivo de encontrar a la mujer. Según consignó el medio local Diario Necochea, las autoridades locales ordenaron la investigación por posible femicidio, que se inició el fin de semana y continúa con la participación de diversas fuerzas.

Alrededor de 80 efectivos de la Policía de Necochea se encuentran abocados a las tareas, que se concentran en la playa y en el Parque Miguel Lillo, especialmente en la zona conocida como “el caño”, donde se hallaron prendas personales que pertenecerían a Débora.

Intensa busqueda de una mujer en Necochea

Noticia en desarrollo