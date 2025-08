El fuerte cruce entre los abogados de Julieta Prandi y su exmarido en medio del juicio por abuso sexual: “Es una locura lo que hicieron”

En el primer día del juicio por abuso sexual con acceso carnal agravado, los abogados de Julieta Prandi y Claudio Contardi protagonizaron un fuerte cruce a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana. “Hay algo que se llama verdad y hay algo que se llama mentira, no mienta adelante de los medios”, apuntó Javier Baños, abogado de la modelo.

Frente a los micrófonos de la prensa, el abogado de la modelo sostuvo: “Contarti está siendo imputado en este juicio por abuso sexual agravado y no tiene absolutamente nada que ver con lo que usted sale a relucir -en referencia a los acuerdos matrimoniales-”.

En la previa del inicio del proceso judicial, los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar resolvieron un pedido de nulidad por parte de los nuevos abogados del imputado, Claudio y Tomás Nitzcamer, quienes explicaron que su representado quiere ser juzgado por un jurado popular.

El cruce entre el abogado de Julieta Prandi y el de su exmarido tras la denuncia por abuso sexual

La discusión en la puerta del tribunal escaló en tensión y gritos, donde Baños le hizo una serie de preguntas a Nitzcamer. “¿Por que no se sometió a ninguna pericia psicológica? ¿Por qué no se sometió a una pericia psiquiátrica? ¿Por qué no quiso declarar? ¿Por qué no quiso contestar preguntas?”, le consultó.

Interviniendo con algunas oraciones breves, como “eso es falso”, el defensor del acusado se limitó a escuchar y contestar con expresiones faciales.

En ese marco, el letrado de Prandi continuó: “¿Por qué cambiaron cuatro veces de abogado en menos de una semana? Es una locura lo que hicieron", al tiempo que insistió: “¿Por qué quisieron evitar de todas las maneras posibles que se haga el juicio? ¿Por qué quisieron impedir que se haga el juicio? ¿Por qué no dejan hacer el juicio? ¿Por qué no se deja escuchar a los testigos?”.

Julieta Prandi, poco antes de ingresar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana Ricardo Pristupluk

El testimonio de Julieta Prandi

Luego de que Prandi declarara en el juicio, su abogado Baños dialogó con los medios presentes a la salida y brindó detalles sobre su testimonio. “Hace 30 años trabajo de esto, fui fiscal durante 15 años... a lo largo de mi carrera vi muchas cosas pero la verdad, fue desgarrador”.

Según publicó LA NACION, todo comenzó en 2008, cuando retomó el vínculo con quien había sido su pareja entre 2000 y 2005. “Volvió como un amigo, más amable, empático. Yo estaba en un estado de vulnerabilidad. Cuando me quise acordar, ya estábamos de novios”, relató la conductora.

En 2011 nació su primer hijo, Mateo, y en 2015, Rocco. Fue entonces cuando, de acuerdo a su declaración, comenzaron los abusos. “Yo era su esposa y lo tenía que hacer”, dijo Prandi sobre las exigencias sexuales a las que él la sometía.

Juicio por abuso de Julieta Prandi a su ex marido el empresario gastronómico Claudio Contardi, en Tribunales de Campana Ricardo Pristupluk

La actriz describió haber estado atrapada en un entorno de control absoluto por parte de su exmardio. Vivía en Escobar, aislada de su familia y amigos, con sus dos hijos pequeños y una mujer que, según dijo, actuaba como “carcelera”.

“Le pasaba informes de todo. No tenía vida. Se encargaba de dejarme la heladera llena para los días que él no iba a estar. Era llegar y a mí se me cerraba la garganta, no podía respirar”, recordó.

Prandi logró irse de su casa junto a sus hijos en febrero de 2019,gracias a un préstamo y a la ayuda de una abogada. “No tenía cómo pagar el colegio de los chicos. Él había alquilado mi casa de Escobar y percibió todo el alquiler por adelantado. Yo no tenía plata”, completó.