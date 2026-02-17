El gobierno bonaerense desmiente que policías en actividad hayan participado de un reclamo salarial

MAR DEL PLATA.- El Ministerio de Seguridad bonaerense negó que exista un reclamo de mejoras salariales de parte del personal policial en actividad, resaltó que la protesta que se produjo este lunes frente a la comisaría 1ª de esta ciudad fue protagonizada por exoficiales y sus familiares y recordó que está vigente la “prohibición expresa de agremiación y de toda forma de sindicalización” en esa fuerza, por lo que “no existe ni puede reconocerse representación gremial válida del personal policial, ni portavocías sindicales legítimas que peticionen en nombre de la institución”.

Aquella concentración, de la cual participaron varias decenas de personas, derivó en una discusión y, luego, en algunas agresiones físicas. Según quedó registrado en un video que circula en redes sociales, uno de los manifestantes golpeó en el rostro al actual jefe Departamental de Mar del Plata, comisario mayor Cristian Fontana.

Protesta salarial en Mar del Plata: expolicías se enfrentaron con jefes y un comisario terminó golpeado

El planteo que acompañó la citada movilización está contenido en una nota a la que accedió LA NACION y que lleva la firma del comisario general (R) Marcelo Di Pasqua, abogado y ex jefe policial en Mar del Plata que en esas líneas se presenta como representante del reclamo de “un grupo de policías jubilados y retirados de la fuerza” .

“Los funcionarios locales no quisieron recibir la nota en mano, así que ingresará por Mesa de Entradas del ministerio, en La Plata, el próximo día hábil”, confirmó Di Pasqua a LA NACION y anticipó que también este miércoles habrá una presentación en tribunales para denunciar a jefes policiales que −aseguró− habrían agredido a manifestantes.

El reclamo que se hizo público durante la movilización del lunes apunta a que se mejore en un 80% los salarios vigentes del personal en actividad y con ello también a los jubilados y retirados. Además piden que se mejore lo que se les paga a los oficiales por servicios adicionales –horas Cores y Polad- y se normalicen las prestaciones de IOMA, la obra social del personal de la provincia de Buenos Aires.

Di Pasqua, durante el reclamo que se desarrolló frente a la Comisaría 1ª e implicó un desvío parcial del tránsito por la presencia de manifestantes con carteles y banderas sobre una mano de ese tramo de la Avenida Independencia, dijo allí a los medios que este reclamo responde a que hay personal policial que “no supera los 900.000 pesos” en sus haberes.

Reportaje al comisario general (R) Marcelo Di Pasqua al Canal 10 de Mar del Plata

Según la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en enero de este año se determinó que un oficial tendrá un básico mensual de 795.545,60 pesos, y aplicadas las bonificaciones y descuentos de ley llega a 972.163,77 pesos de bolsillo. “No cubre la canasta básica”, remarcó Di Pasqua y dijo que como consecuencia “hay personal policial que prefiere trabajar de Uber”.

Dijo a LA NACION que en la nota que buscará entregar de manera formal en sede del Ministerio de Seguridad este miércoles se enumeran más pedidos. Reclama que cada hora Cores u extras represente para el efectivo policial un ingreso de 12.000 pesos y que se mejore en 50% el actual valor que la provincia paga por las denominadas “horas Polad”, que son prestaciones de custodia que la institución brinda a particulares.

La protesta del lunes tuvo presencia de jefes policiales que se acercaron a dialogar con los manifestantes. Se desconoce el contenido del intercambio de palabras, pero sí se vieron empujones y por lo menos un golpe de puño claro que dio en la cara de Fontana. Se abrió una causa por lesiones, por ahora sin imputado, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.

Di Pasqua anticipó que este miércoles recurrirá a la justicia para denunciar al titular de la Departamental Mar del Plata y a otro oficial de rango superior, a los que acusará de abuso de autoridad y por una eventual agresión previa sobre, por lo menos, un jubilado, también durante esa manifestación. Dijo que acompañará ese escrito con material registrado en video a modo de prueba.