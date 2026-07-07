El Gobierno creó un protocolo para la detección de situaciones de trata en los aeropuertos

El Ministerio de Seguridad Nacional creó un protocolo para la detección de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país que reemplaza la normativa vigente desde 2018.

A través de la resolución 468/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial, se informó sobre la creación del Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario, “delito que configura una grave violación de los derechos humanos, atentando contra la libertad y la dignidad humana”.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) será la autoridad de aplicación del protocolo; tendrá a su cargo la responsabilidad de trazar pautas de actuación que les faciliten representarse o descartar una eventual hipótesis de trata de personas y los procedimientos a seguir en consecuencia, según informó la agencia Noticias Argentinas.

“El ámbito aeroportuario se ha ido consolidando en los últimos años como un espacio neurálgico para la movilidad humana y, asimismo, por la transnacionalización cada vez mayor de los delitos, en un ámbito de intervención clave para la conjuración de los mismos y el rescate de sus víctimas. Frente a este escenario, es importante la “necesidad de actualizar, fortalecer y promover mecanismos coordinados de actuación”, se explicó en la resolución.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, instruyó al director nacional de la PSA para “arbitrar los medios necesarios para la designación de oficiales referentes del delito de trata de personas”.

La presente resolución será de aplicación obligatoria para todo el personal de la PSA y de carácter reservado, debido a que su difusión podría comprometer la eficacia de las acciones operativas e investigaciones en curso, así como poner en riesgo la seguridad pública y la integridad de las personas.

Con este nuevo protocolo quedó sin efecto el establecida en la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N°635/2018.