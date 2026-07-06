Declararon culpables a los acusados de matar y descuartizar al trader Fernando Pérez Algaba: serán condenados a perpetua

Al ciudadano que le tocó el rol de presidente del jurado le costó leer el vededicto. Se puso nervioso. Pero él y sus 11 circunstanciales compañeros de debate no tuvieron dudas a la hora de declarar culpables a los tres acusados de asesinar y descuartizar al empresario y trader Fernando Pérez Algaba en General Rodríguez, en julio de 2023.

Maximiliano Pilepich, de 47 años, Matías Gil, de 31, y Nahuel Sebastián Vargas, de 46, serán condenados a la pena de prisión perpetua, única pena prevista para el delito que les atribuyeron. La pena se dará a conocer en una próxima audiencia de cesura del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora.

Hoy, tras el alegato de los abogados defensores, los 12 ciudadanos que integraron el jurado popular se retiraron a deliberar. Si no había unanimidad, los acusados debían ser declarados no culpables.

El abogado Yamil Castro Bianchi, defensor de Matías Gil, llevó una rama de perejil. “¿Ustedes saben qué es esto? Esto es un perejil, igual que mi defendido. Matías Gil es un perejil; a la fiscalía le sirve para que le cierre el cuentito", dijo para intentar convencer al jurado. No lo consiguió.

“Estamos satisfechos porque se hizo justicia, pero muy tristes por la sociedad: tres personas fueron condenadas por asesinar a otra”, sostuvo a LA NACION el abogado Javier Baños, quien junto con su colega Sebastián Quejeiro representó en la querella a Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima.

Maximialino Pilepich, uno de los acusados que fue encontrado culpable

“A Fernando lo mataron por plata. Y eso es lo que acá se ha comprobado. El 18 de julio de 2023, pasadas las 22 horas, en el predio Renacer, los señores Pilepich, Gil y Vargas acordaron tiempo atrás, junto con otras personas, sacárselo de encima a Pérez Algaba. No tengo probado si fue Pilepich o Vargas el que gatilló el arma, si fue uno, si fue el otro o si estaban los dos juntos poniendo el dedo en el gatillo. Pero estuvieron los dos ahí, antes y durante, y se quedaron juntos después; eso demuestra que hubo un acuerdo de voluntades”, dijo ayer en su alegato la fiscal de Lomas de Zamora Marcela Dimundo al fundamentar el pedido de prisión perpetua.

Tras elogiar el alegato de la representante del Ministerio Público Fiscal, Baños dijo que el de Pérez Algaba fue un “crimen horrendo y cometido de manera alevosa, a traición y sobre seguro”.

Después, dirigiéndose a los jurados, explicó: “Ustedes son, como muy bien les dijo el juez, jueces de los hechos y jueces de las pruebas. Y en un juicio por jurados para lograr una condena a prisión perpetua se necesita que los doce miembros del jurado voten de manera afirmativa, tal como les explicó la señora fiscal. Aunque uno solo de ustedes dude, en los términos en que está redactada la ley de juicio por jurados, es muy posible que estos tres asesinos se vayan caminando en libertad a sus casas. Y esto lo tienen que tener en cuenta antes de comenzar la valoración de la prueba".

Agregó: “Estos tres sujetos que están ahí sentados mataron por la espalda, mataron a traición y mataron sobre seguro a Fernando. Lo llevaron al campo, le dispararon, lo metieron en un baúl. Hay una división funcional de tareas; muy bien lo explicó la señora fiscal. Es decir, todos mataron. No todos ejecutaron personalmente la acción típica, pero sí fueron todos parte de ese plan para matar. Los tres imputados que hoy están sentados en este juicio mataron, cada uno a su manera, a Pérez Algaba. Los tres fueron cómplices de la muerte. Los tres formaron parte de este plan, cada uno, insisto, de acuerdo con su rol y con su función específica".

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con el imputado Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en Lomas de Zamora, en el sur del Gran Buenos Aires. Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija.