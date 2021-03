El juicio por el femicidio de Nora Dalmasso será en el segundo semestre, con el viudo como único acusado

CÓRDOBA. Terminó la espera: el juicio por el crimen de Nora Dalmasso –la asesinada en su casa de un barrio privado de Río Cuarto- se hará después de la feria judicial de julio. El único imputado es el viudo, Marcelo Macarrón, quien será juzgado por “homicidio por promesa remunerativa agravado por el vínculo”.

Macarrón deberá enfrentar a una docena de jurados populares y a la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, integrada por los jueces Daniel Vaudagna, Natasha García y Virginia Emma, quien podría ser reemplazada, dado que ya presentó los papeles para su jubilación. El fiscal Julio Romero será el encargado de la acusación.

Gonzalo Romero, encargado de la oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, dijo que el proceso tendrá lugar en la segunda mitad de este año; estimó que las audiencias serán diez.

El juicio llegará cuando estén a punto de cumplirse 15 años del crimen que no solo conmovió a Córdoba, sino al país. Macarrón fue imputado por primera vez por el homicidio en 2016, pero Rivero decidió ratificar la acusación dos años después, cambiando la figura de la imputación. No considera que el viudo haya matado a Nora, sino que cree que contrató sicarios para que ejecutaran a su esposa mientras él jugaba un torneo de golf en Punta del Este.

CASA DE NORA DALMASSO, EN EL COUNTRY DE RIO CUARTO DONDE FUE ENCONTRADA MUERTA EN CIRCUNSTANCIAS DE INDOLE SEXUAL Archivo

Aunque la causa generó revuelo político, tuvo cinco fiscales de instrucción y por las sucesivas desprolijidades terminó en manos de un fiscal general de la provincia, sigue sin estar claro qué pasó entre la noche del viernes 24 de noviembre de 2006, cuando la mujer volvió a su casa después de una cena con amigas, y el domingo 26, cuando un vecino encontró su cadáver semidesnudo sobre la cama de su hija. Ese fin de semana Nora estaba sola en la casa de la familia, en el country Villa Golf.

La única querellante en la causa es la madre de Dalmasso, Nené Grassi, quien no cuenta con abogado desde 2016. Los hijos de Nora, Facundo (quien en su momento también estuvo imputado como presunto asesino) y Valentina, no se constituyeron nunca como querellantes. Grassi, según ella mismo dijo, no tiene vínculo con su exyerno.

La elevación a juicio la realizó el fiscal Luis Pizarro, cuya acusación será retomada en el juicio por el fiscal de Cámara Rivero, que ya tuvo participación en causas conexas cuando estaba en el fuero de instrucción. Pizarro sostuvo que Macarrón “contrató a una persona para dar muerte a su esposa, por precio o promesa remunerativa” y que “para lograr este objetivo el acusado le suministró información y, presumiblemente, le entregó el juego de llaves de la casa” al sicario. No identificó a los autores materiales del crimen ni tampoco explica cómo, cuándo ni con qué les habría pagado Macarrón.