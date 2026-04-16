El juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque rompe el silencio

Primero hubo una discusión. Ante el anuncio de la defensa de que el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados, tenía la intencención de declarar, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, espetó: “Parece una cargada”. Se refería a que en la audiencia anterior, los abogadores defensores habían pedido la lista de testigos con anticipación para preparar las preguntas. Y, entonces, el representante del Ministerio Público, pidió que se permita primero escuchar al médico Juan Carlos Pinto, que está enfermado y estaba citado en primer lugar.

La situación generó un fuerte cruce que obligó a la intervención del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, Alberto Gaig.

“Están comprometiendo la buena marcha del juicio, no hay que afectar la dinámica del debate”. Y, después, dirigiéndose a Francisco Oneto, uno de los abogado de Luque, afirmó: “Modere y baje los gestos”.

El juez Alberto Ortolani, otros de los integrantes del tribunal, le preguntó a la defensa de Luque si la información aportada por el fiscal Ferrari de que el testigo Pinto (médico de un servicio de emergencias que estuvo en la casa donde murió Maradona) estaba enfermo podía a hacer cambiar la decisión de que su asistido que declare en primer lugar.

El juez Alberto Gaig, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro TOMAS CUESTA - AFP

“Cuando le comuniqué a Luque quiénes eran los testigos previstos para la audiencia de hoy [Gianinna Maradona, Pinto y el subcomisario Lucas Farías] me pidió declarar primero”, explicó el abogado Julio Rivas.

“Prevalecen los derechos del imputado”, sostuvo el juez Giag. Entonces, el fiscal Ferrari pidió que los testigos previstos para hoy declaren otro día y solicitó, además, un cuarto intermedio para repasar la declaración indagatoria hecha por Luque durante la instrucción y preparar las preguntas.

En una hora será indagado Luque.