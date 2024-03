Rosario: el mensaje de la pareja del playero tras conocerse que el supuesto autor del crimen tiene 15 años

Escuchar

Luego de las quejas que había hecho por la falta de novedades en la causa, la pareja del playero Bruno Bussanich, se refirió este viernes a la captura de un adolescente de 15 años, quien sería el autor material del homicidio que se dio el 9 de marzo por la noche en una estación Puma de Rosario. La joven, llamada Jimena López, exigió que cambien las leyes y baje la edad de imputabilidad, ya que consideró que si el supuesto homicida puede matar, también está apto para asumir las consecuencias de sus actos.

“Es inaceptable que la vida de Bruno haya sido arrebatada por alguien que aún no alcanza la mayoría de edad. Aunque el responsable sea menor, eso no disminuye la gravedad del crimen. Si puede matar, puede asumir las consecuencias de sus actos”, escribió López, madre del bebé que ambos tenían, en su cuenta de la red social X.

“Necesitamos que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el culpable sea juzgado con todo el peso de la ley y que pague por todo el dolor causado. Es esencial que se haga justicia por Bruno y que se tomen medidas para prevenir otros futuros actos de violencia”, marcó también, cuando volvió a la escena pública el debate sobre si se deben o no reducir los años para que una persona sea imputable.

El jueves por la noche, tras la detención del menor, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunció que mandó al Congreso un proyecto en ese sentido. Sin embargo, incluso si esa iniciativa camina y logra la aprobación, no aplicaría sobre este caso porque se cometió con anterioridad.

“No podemos permitir que la vida de un inocente sea arrebatada sin consecuencias reales para el asesino. Es necesario que cambien las leyes y se baje la imputabilidad. También tienen que caer los cómplices que lo trasladaron y le pagaron para cometer el crimen”, pidió López. Este viernes el fiscal Adrián Spelta, que atiende en la causa pero no define sobre la situación del recién detenido porque es menor, dijo que la intención ahora es descubrir quiénes estuvieron detrás del homicidio, en la autoría intelectual.

Para cerrar, la pareja de Bussanich sostuvo, en relación con los otros tres inocentes que también fueron asesinados en esas horas de escalada de violencia narco en Rosario: “Necesitamos que las palabras se conviertan en acción; si no, otra persona inocente puede ser condenada a morir, como le pasó a Bruno, a los colectiveros, taxistas... Esto es una ruleta, no sabemos a quién le puede tocar mañana”.

Este viernes, el adolescente de 15 años detenido declaró en los Tribunales Provinciales de calle Pellegrini, pero todavía no trascendió lo que dijo. Quien deberá decidir al respecto de su situación es la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena.

Spelta, por su parte, adelantó al ingresar a la sede judicial: “Si se confirma que tiene 15 años, no es punible, por lo que establecen las leyes. El criterio de modificarlo o no compete al Poder Legislativo. [El supuesto autor] quedaría bajo un tratamiento, a través de Niñez. Después determinarán si corresponde o no, pero ellos deberían quedar a resguardo del menor de edad”.

LA NACION

