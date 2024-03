Rosario: el fiscal de la causa por el crimen del playero contó detalles del adolescente detenido

Escuchar

La investigación por el crimen del playero Bruno Bussanich en Rosario derivó el jueves por la noche en la detención de un joven de 15 años sospechoso de ser el autor material del homicidio y quien fue trasladado en la mañana de este viernes a la sede de los Tribunales Provinciales de la ciudad para brindar declaración. Allí llegó también el fiscal Adrián Spelta, que comanda el expediente pero ya no tendrá injerencia sobre la situación de esta persona, por ser menor. Sin embargo, dio detalles de la detención y del perfil del apresado: dijo que el padrastro del joven está detenido en la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y precisó que la recompensa que colocó el gobierno provincial, de 10 millones de pesos para quien aportara datos, sirvió para dar con el supuesto asesino.

En medio de la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, y cuando la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunció tras el operativo que había girado al Congreso el proyecto de ley para avanzar en ese sentido, el fiscal aclaró que este caso responde a la legislación vigente ahora y que el menor no quedará preso, sino que hará un tratamiento coordinado por el área de Niñez.

“Nosotros nos debemos a las leyes vigentes. Si se confirma que tiene 15 años, no es punible, por lo que establecen las leyes. El criterio de modificarlo o no compete al Poder Legislativo. [El supuesto autor] quedaría bajo un tratamiento, a través de Niñez. Después determinarán si corresponde o no, pero ellos deberían quedar a resguardo del menor de edad ”, explicó Spelta cuando arribó a Tribunales, sobre la calle Pellegrini, en diálogo con Cadena 3.

El fiscal contó también que participaría de la audiencia para conocer otros datos que pueda dar el menor, a pesar de que la investigación sobre este detenido en particular ya no es de su órbita. “Me voy a hacer presente porque es importante saber qué nos puede llegar a aportar con respecto a la causa, que es mucho más grande, mucho más amplia que la de este menor simplemente. Tenemos además otros hechos y lo que a la fiscalía apunta ahora es a ir contra los autores intelectuales o a los que participaron juntamente con él en este hecho”, reveló.

Asimismo, Spelta marcó que las investigaciones sobre el homicidio de Bussanich “siempre apuntaron” a este joven que fue abordado anoche por la Policía de Santa Fe. “Fue por eso que realizamos los allanamientos. Cuando corroboramos que se trataba de una persona menor de edad, en esa oportunidad se le dio participación al juzgado de menores”, contó, a la vez que indicó que durante el allanamiento no se le pudo hacer preguntas al presunto autor porque, según marca la ley, no se le puede tomar declaración.

“ La recompensa ha sido útil. Yo no soy el encargado de determinar el destino de la recompensa, sí que la colaboración ha sido de mucha importancia para la investigación”, indicó además el funcionario judicial. Esto sobre la cifra millonaria que ofrecía la administración de Maximiliano Pullaro para dar con el asesino del playero, uno de los cuatro inocentes a quien mataron cuando trabajaba por la noche en un local Puma, en la esquina de las calles Mendoza y Rojas, en medio de una escalada de violencia narco por el aumento de los controles en las cárceles.

El perfil del supuesto homicida

En tanto, Spelta dijo todavía no conocer de qué forma se mantenía económicamente el adolescente puesto tras las rejas, o si iba a la escuela. “ Sabemos que vivía junto con su madre y que el padrastro, pareja de la madre, estaba privado de la libertad en Coronda. Los antecedentes laborales o estudiantiles del menor no los tengo, solo la indicación acerca de que sería el autor del homicidio”, detalló.

Y al respecto de una posible vinculación del padrastro apresado con el crimen de Bussanich deslizó: “No está activa una posibilidad de conexión con el padrastro, tal vez sí con gente que esté privada de la libertad, pero concretamente no con el padrastro. Por el momento, no lo puedo ni descartar ni confirmar”.

Ahora será la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena la encargada de definir la situación del detenido.

