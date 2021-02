El mensaje de Susana Giménez tras el femicidio de Úrsula Bahillo

Tras el femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, miles de personas expresaron su bronca e indignación y reafirmaron el pedido para que las denuncias de las víctimas sean escuchadas a tiempo y los culpables sean juzgados con celeridad. En ese sentido, artistas y celebridades se sumaron al reclamo y pidieron Justicia por el crimen. Una de ellas fue Susana Giménez, quien aseveró: “Todos los días muere una mujer en manos de algún enfermo”.

Las palabras de Susana Giménez se leyeron un posteo que hizo la actriz Natalie Pérez sobre el tema. Ahí, la joven publicó un mensaje conmovedor, con lágrimas en los ojos, donde exige que los femicidios se detengan.

“Esto no puede pasar más. Estoy no tiene que pasar más. Ni una menos. Ni una”, afirmó en un video de Instagram. La publicación recibió distintos comentarios que condenaban el femicidio y resaltaban la labor de los distintos espacios y colectivos que luchan contra la violencia machista.

Una de las voces que dejó su opinión fue Susana Giménez. “Todos los días muere una mujer en manos de un violento enfermo. Ante el primer golpe déjenlo porque se va a repetir indefectiblemente”, opinó la conductora.

Los dichos de Susana están en relación con una situación que había vivido, según ella misma contó, cuando estaba en pareja con Carlos Monzón. “No me lo olvido más. Se dijeron muchas p… al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro. Me pegó esa noche en Italia, fue horrible, me dejó un ojo negro”, había dicho hace tiempo.

Susana Giménez repudió la violencia machista y aconsejó a las personas que sufren violencias Instagram

El femicidio de Úrsula Bahillo

Úrsula había denunciado reiteradas veces a su pareja, Ezequiel Martínez, policía de la comisaría 2° de San Nicolás. Pese a sus reiteradas presentaciones ante las autoridades, su voz no fue escuchada y ella misma se encargó de difundir su caso entre sus amigas, a quienes alertó sobre la situación de violencia que vivía. “Si me matan, ya saben quién fue”, le dijo a Belén Miranda, expareja de Martínez, y quien también lo había denunciado por violencia de género.

Úrsula fue encontrada asesinada a puñaladas en una zona rural donde había sido citada por su expareja, quien según trascendió intentó suicidarse luego del crimen. Actualmente está detenido.

LA NACION