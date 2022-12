El padre de Fernando Báez Sosa pidió perpetua para los acusados de matarlo y reveló la cuenta pendiente que tiene desde esa noche: “Queremos escucharlos”

escuchar

A días de que se inicie el juicio contra los ocho imputados de asesinar a Fernando Báez Sosa afuera del boliche Le Brique de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, Silvino, su padre, pidió la prisión perpetua para los jóvenes que están detenidos desde ese momento, primero en la cárcel de Dolores y ahora en la Alcaidía Departamental La Plata 3, en Melchor Romero. “Queremos escucharlos”, aseveró el hombre, quien también reveló la cuenta pendiente que le quedó desde esa noche del homicidio a patadas en plena calle.

“Queremos la perpetua”, sostuvo Báez al respecto del juicio que comenzará el próximo lunes, cuando se verán las caras con los acusados. “Queremos escuchar su palabra. Nos imaginamos todo. Espero tener la fuerza para escucharlos y saber qué dicen, qué pasó esa noche, por qué eran tan malos con Fernando, por qué le pegaban a traición. Le rompieron la cabeza a patadas, quiero escuchar lo que van a decir”, indicó el papá del joven de 18 años al canal TN.

Contó también que junto a su esposa, Graciela Sosa, tuvieron una reunión con su abogado, Fernando Burlando, que quería saber cómo estaban para afrontar esta etapa judicial. “Graciela es una mujer guerrera, una mamá ejemplar. A veces me pongo a pensar y digo qué podría dar por ella para devolverle la felicidad. Anda triste, preocupada, ansiosa. Pero tiene fuerza y va para adelante, va por todo por su hijo Fernando, para que pueda tener justicia”, comentó.

En tanto, también rememoró aquella noche en que este grupo de chicos atentaron contra su hijo. “Es complicado, uno puede tratar de ser el mejor padre, ayudar a sus hijos, pero una vez que sale de la casa uno no sabe lo que va a pasar. En un boliche se juntan muchas clases de personas, está el vicio y ahí cambia todo”, reflexionó Báez.

Y fue en ese momento cuando reveló una situación que siempre se replantea. “Le diría a sus padres que acompañen a sus hijos, no está bien no dejarlos vivir, pero siempre me va a retumbar en mi mente no poder haber ayudado a mi hijo, eso me lo voy a llevar hasta la tumba”, comentó.

Tras comentar que le cuesta confiar en la Justicia, Báez también entendió que hay responsabilidad del boliche en lo que le ocurrió a su hijo, pese a que en este juicio no hay imputados vinculados al local bailable.

“Tengo audios de él en WhatsApp y cada vez que me siento mal, lo escucho”

Asimismo contó cómo hacen con su esposa para intentar sobrellevar esos momentos difíciles luego de la pérdida de su único hijo. “Por ejemplo en la Navidad, antes de las 12 de la noche, Graciela puso todos los videos que teníamos en Navidades y otros momentos que pasábamos con él. La veía a mi mujer llorando desconsoladamente y no sabía qué hacer”, relató el papá de Fernando, que siguió: “Yo tengo montones de audios de él en WhatsApp y cada vez que me siento mal, lo escucho. A veces me siento más tranquilo y a veces, peor; trato de no demostrar tanto, la procesión va por dentro”.

Incluso, expresó: “A veces me cuesta mirar la foto de mi hijo fijamente porque no puedo creer lo que le pasó. Un pibe que era bueno, cariñoso, no tenía vicios, le gustaba divertirse”.

