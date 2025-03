El podólogo acusado de envenenar a su esposo dijo que manipuló los sueros con una solución fisiológica “bendecida”

Guillermo Berjeli está preso acusado de haber envenenado a su esposo, el ciudadano chileno Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque, quien falleció en enero de 2020 cuando estaba internado en el Sanatorio Anchorena, en Recoleta, por una insuficiencia renal. El sospechoso reconoció haber manipulado los sueros que tenía colocados la víctima, pero explicó que lo hizo para poner una solución fisiológica “bendecida por un cura”.

Así lo sostuvo Berjeli durante su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°5 que lo juzga por el delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía, por el suministro de veneno y por codicia, que prevé como única pena la prisión perpetua.

La confesión de Berjeli, un podólogo de 47 años, fue hecha ante las preguntas del fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, representante del Ministerio Público en el debate.

Se trata de un caso de homicidio donde no se pudo realizar la autopsia. Berjeli cremó el cuerpo de su pareja 48 horas después de su muerte.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Pablo Recchini explicó que el podólogo dio muerte a su marido “mediante el suministro de sustancias tóxicas que no se pudieron determinar con certeza, pero presumiblemente [hayan sido] alcoholes pesados, particularmente, metanol y/o etilengliclol, lo que ocasionó el deterioro [de la salud de Guzmán Jaque] hasta provocarle la muerte por insuficiencia respiratoria no clasificada en bloqueo aurículoventricular y de rama izquierda e infección a punto de partida no especificado”.

Expertos del Cuerpo Médico Forense analizaron la historia clínica y las constancias médicas de Guzmán Jaque durante su internación, tras lo cual concluyeron en un informe que los cuadros clínicos que presentaba el paciente exhibían “diagnósticos diferenciales, entre los cuales se debe pensar en enfermedades metabólico/tóxicos, y entre los tóxicos se debería de pensar como diagnósticos diferenciales principalmente alcoholes pesados, como el metanol y el etilenglicol”, afirmaron.

Las pruebas que llevaron a la cárcel al podólogo de Recoleta por envenenar y matar a su esposo

El acusado cobró un seguro de vida y pretendía heredar un departamento, situado en Chile, valuado en US$200.000 dólares, y un fondo común de inversión por US$100.000. Así surge del procesamiento con prisión preventiva que firmó el juez nacional en lo criminal y correccional Diego Slupski a principios de agosto de 2023.

“La prueba reunida y, en particular, las constancias médicas y las filmaciones obtenidas de la internación, demuestran con claridad como el suministro de las sustancias tóxicas efectuado por Berjeli, ocasionó la muerte de la víctima, que, en razón de su estado de inconsciencia, no podía defenderse. Y ello, tenía un claro móvil lucrativo”, había sostenido el magistrado en la citada resolución.

Además, el juez Slupski afirmó: “Berjeli ocasionó la muerte de su cónyuge por medio del suministro de sustancias venenosas con la finalidad de cobrar su seguro de vida, por el que efectivamente percibió la suma de $ 68.750 el 2 de abril de 2020 en su cuenta bancaria, y a su vez, con el objeto de heredar los bienes que la víctima tenía en Chile, que consistían en un fondo común de inversión por el valor estimado de 100.000 dólares, dinero en la cuenta bancaria que tenía en un banco y un departamento situado en Santiago, que valía aproximadamente US$ 420.000. Si bien logró su cometido de dar muerte a Guzmán Jaque, no logró que los bienes de la República de Chile pasaran a su propiedad, en virtud de que la legislación de Chile no lo permitió”, sostuvo el juez en la citada resolución.

Ante los jueces Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat, el podólogo, que cumple con la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, sostuvo: “No se me ocurriría matar a nadie, ni siquiera a un animal” y afirmó que no alteró ninguna medicación y que siempre confió en los médicos y enfermeros del sanatorio.

Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, cuando el fiscal Fernández Buzzi le preguntó cuál era la sustancia que llevaba al Sanatorio Anchorena, Berjeli dijo que era “solución fisiológica para limpiar lentes de contacto” que había en su casa y que la había hecho bendecir “por un cura” en una ceremonia realizada en una parroquia de Villa Crespo.

Durante la investigación, fueron clave las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la habitación del Sanatorio Anchorena donde estaba internada la víctima porque registraron los cambios de suero que hizo el sospechoso.

“No sé si alguna vez me vieron sacando el suero, pero no era nada malo. Además, yo me ponía el líquido en las manos y le mojaba así las piernas, los pies, los brazos”, contó. Y reveló que su pareja consumía estupefacientes y tomaba bebidas alcohólicas en grandes cantidades, pero que no había querido decirlo antes para “no hablar mal de un muerto”.

Roberto Guzmán Jaque vivía en Buenos Aires con su madre ARCHIVO

Guzmán Jaque y Berjeli se había conocido por medio de un app de citas. El podólogo, en menos de un año, se mudó al departamento de Villa Crespo donde vivía su pareja junto con su madre.

La pareja formalizó su unión el 16 de septiembre de 2019. Tres meses después, Guzmán Jaque sufrió una descompensación que concluyó con una internación en el Sanatorio Anchorena, con un cuadro de insuficiencia renal, desorientación, trastorno en la marcha y alteración en el habla.

Si bien la víctima era portador del VIH, los médicos que lo trataron sostuvieron que se encontraba bajo control y que poseía una carga viral indetectable. Tras 27 días de internación en terapia intensiva, falleció el 12 de enero de 2020.

Pocos días antes, una enfermera había detectado que se habían cambiado los sueros que ella había colocado. Tras alertar a las autoridades, la jefa de la unidad de terapia intensiva solicitó las filmaciones de la sala donde la víctima estaba internado, que fueron remitidos luego de la muerte de la víctima. Allí observó que el podólogo manipuló o intercambió trece veces durante diez días consecutivos los sueros de su esposo por bolsas que traía en una mochila. Esta situación la llevó a realizar la denuncia que dio origen a la investigación.

El podólogo Guillermo Germán Berjeli fue detenido en Mendoza

Tras la muerte de su pareja, Berjeli se radicó en Mendoza, su provincia natal. Cruzó la Cordillera de los Andes para intentar hacer suyos los bienes materiales de Guzmán Jaque. Pero no lo consiguió. Una circunstancia inesperada para él trabó su objetivo: la unión civil que había rubricado en la Argentina no bastó para que en Chile le reconocieran el derecho a la herencia.

En Mendoza fue detenido el 18 de julio de 2023, dos meses después de que la Justicia dictara su captura.

En su indagatoria, Berjeli dijo que la cremación del cuerpo no fue una decisión suya, sino de la madre de Guzmán Jaque, pero fue desmentido por el hermano de la víctima, que declaró en el juicio bajo juramento de decir la verdad.

LA NACION

