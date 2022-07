El testimonio de uno de los pasajeros de Aerolíneas Argentinas: “Con el avión lleno nos dijeron que había una amenaza de bomba y no nos dejaban bajar”

Leandro Santillán, una de las personas que iban a bordo del avión de Aerolíneas Argentinas que fue desviado al aeropuerto de Comodoro Rivadavia por una amenaza de bomba, contó cómo fue que la tripulación les informó a los pasajeros acerca de lo ocurrido y cuestionó en duros términos los protocolos de la línea de bandera nacional. “Con el avión lleno nos dijeron que había una amenaza de bomba y no nos dejaron bajar durante casi una hora”, aseguró.

En diálogo con LN+, el hombre confirmó que el avión partió desde Aeroparque con destino a Ushuaia y contó que a mitad de camino, cerca a las 7, se les comunicó que realizarían un desvío a Chubut, aunque sin explicarles el motivo.

“Al tiempo, nos dijeron que habíamos llegado a Comodoro Rivadavia. Aterrizamos y adentro del avión, con el avión lleno de gente, nos comentaron que había una amenaza de bomba”, relató y agregó: “No solo eso, sino que nos tuvieron entre 30 y 40 minutos -te diría hasta casi una hora, pero no quiero exagerar para no desvirtuar las cosas- adentro a todos los pasajeros con una bomba, supuestamente. No nos dejaban bajar”.

Ante este manejo de la situación, se quejó: “El protocolo, si lo hay, es un desastre. Pero yo no creo que lo haya. Cómo están manejando todo es terrorífico. Nadie de Aerolíneas Argentinas dio la cara”.

Tras ser anoticiados sobre lo ocurrido, Leandro recordó que en un primer momento hubo un poco de “alboroto” entre los pasajeros. “La gente empezó a intentar bajar, pero nos obligaron a sentarnos”, dijo y reflexionó: “Me pongo en el lugar de la gente mayor y de los menores que había a bordo y es un poco traumático estar adentro de un avión con una bomba y que nadie te tire un centro”.

Después de permanecer un largo rato en la aeronave, el hombre contó que “llegaron las escaleras” y el personal comenzó a evacuar a los pasajeros. “Bajamos y nos hicieron caminar 4 kilómetros a la intemperie, cuando había menores y gente mayor. No fueron capaces de acercar un auto, un micro o algo que nos llevara hasta la base. Nos morimos de frío. En Rivadavia hace 0 gados y hay mucho frío y viento”, explicó.

Sobre la situación actual de los pasajeros, indicó: “Estamos en el hall de espera, sin una noticia ni una novedad; sin saber cuándo llegaremos a nuestro destino. Nadie dice nada: ni la Policía ni los empleados, y la verdad es que ya es un poco incómodo porque queremos saber qué le depara a nuestro día”.

Y cerró: “No sabemos si viajaremos en otro avión o en el mismo. No sabemos qué fue de nuestras valijas y de nuestras pertenencias. Todo nos lo enteramos por los medios de comunicación, pero a nosotros no nos dicen nada”.

Amenaza de bomba y aterrizaje de emergencia

De acuerdo a lo confirmado por fuentes de Aerolíneas Argentinas a LA NACION, “172 pasajeros y 6 tripulantes” viajaban a bordo de la aeronave Boeing 737 MAX cuando la tripulación fue alerta por la presencia de una supuesta bomba en el equipaje.

Frente al mencionado escenario, se decidió el aterrizaje de emergencia en Comodoro Rivadavia, donde, según consignó Télam, rápidamente se conformó el Comité Operativo de Emergencia del que participan todos los organismos aeroportuarios.

En primer lugar, según indicó PSA, se dirigió la aeronave a un sector remoto de la aeroestación donde se encontraban el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), oficiales de la PSA y personal de la brigada de explosivos de la Policía de Chubut, como parte del Plan de Contingencias Aeroportuarias.

Con las precauciones del caso, se desembarcó a toda la tripulación y pasajeros y se los guió hacia el hall de arribos del aeropuerto, mientras personal de la brigada de explosivos se dirigió al avión y comenzó a examinar el equipaje, cabina y bodega de la aeronave, en un exhaustivo rastrillaje para detectar un posible artefacto explosivo, que hasta el momento no arrojó novedades.

Toda la operatoria se realizó con la permanente comunicación con el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos, quien interviene en la causa.