Eludió un control policial con su moto, subió a la vereda y atropelló a varios niños y a una mujer con su bebé

Un motociclista que escapaba de un control policial atropelló a varios niños y a una mujer con su hija en brazos en José C. Paz. El hecho ocurrió frente a una heladería situada en la ruta provincial 197 y la calle Polonia , mientras varias familias se encontraban en el lugar. Según testigos, el conductor subió a la vereda a alta velocidad, embistió a las víctimas y se fugó sin asistirlas.

Inicialmente se sospechó que el motociclista era un delincuente que huía tras cometer un robo, pero la Municipalidad de José C. Paz emitió un comunicado en el que desmintió esta versión y aclaró que el hombre evadía un control policial. “Habiéndose recepcionado varios llamados telefónicos sobre los hechos acaecidos acerca del supuesto robo cometido en el local comercial de helados, la Secretaría de Seguridad comunica que, habiendo consultado con la Jefatura Distrital de José C. Paz, la misma informa que no se produjo ningún ilícito”, indicaron en el documento, que fue difundido a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Las autoridades agregaron que personal de la Jefatura de Estación Policía Departamental de Seguridad José C. Paz inició un sumario por “averiguación de ilícito” para determinar las circunstancias del hecho. En el comunicado también se mencionó que empleados de la heladería aseguraron que no sufrieron ningún robo y que el motociclista no ingresó al local.

Las imágenes del incidente fueron registradas por cámaras de seguridad de la zona y difundidas en redes sociales, donde se observa el momento en que el motociclista se sube a la vereda y embiste a los peatones. En el video, se puede ver a la mujer y a la menor levantándose por sus propios medios tras el impacto. Por el momento, no se informó el estado de salud de las víctimas.

Hasta la tarde del lunes, las autoridades no habían logrado identificar al conductor de la motocicleta ni determinar su paradero . La policía continuaba con las tareas de investigación para dar con el responsable y esclarecer lo sucedido.

Fuentes de la investigación informaron a LA NACION que el motociclista circulaba junto con otros tres conductores en el momento del hecho. Mientras los acompañantes giraron en la calle Polonia, él se subió a la vereda, donde chocó contra las víctimas antes de huir. La secuencia fue captada por testigos que estaban en el lugar y que alertaron a las autoridades sobre el episodio.

De acuerdo con la información recabada por este medio, el incidente generó alarma entre los vecinos, quienes reclamaron mayor presencia policial en la zona para evitar hechos similares. En los últimos meses, residentes de José C. Paz han denunciado un incremento en la cantidad de motociclistas que circulan a alta velocidad por las calles y veredas, poniendo en riesgo la seguridad de los peatones.

Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para aportar datos que ayuden a identificar al motociclista y esclarecer el hecho.

